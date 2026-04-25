Rupiah Semakin Tersudut Kena Amuk Dolar AS, Pengusaha Ketar-ketir Harga Bahan Baku Impor

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di sebuah tempat penukaran uang, di Jakarta, Jumat (1/3/2024). (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja/rwa/aa).

Terkait nilai tukar atau kurs rupiah yang semakin rapuh hingga melampaui level psikologis Rp17.000 per dolar AS (US$), membuat pengusaha ketar-ketir. Pasalnya, bahan baku industri di Indonesia masih didominasi impor.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, mengatakan pelemahan mata uang Garuda memberikan tekanan yang cukup berat bagi pengusaha. Sebab, mereka harus menanggung kenaikan biaya produksi yang akan mengganggu arus kas perusahaan.

"Pelemahan rupiah itu langsung meningkatkan biaya impor, karena struktur industri nasional masih sangat bergantung kepada bahan baku dari luar negeri," kata Shinta di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Dia bilang, saat ini sekitar 70 persen bahan baku manufaktur di dalam negeri merupakan produk impor. Di mana, kontribusi bahan baku mencapai 55 persen dari total biaya produksi. Artinya, setiap depresiasi rupiah langsung menciptakan peningkatan biaya dalam rupiah.

"Dalam konteks ini, beban impor bahan baku berdampak relatif cepat, meskipun tingkat pass-through ke harga akhir cukup bervariasi, bergantung sektor dan kondisi permintaan," ucap dia.

Contohnya, kenaikan harga nafta sebagai bahan baku utama industri plastik mengalami lonjakan signifikan. Hal itu mendorong kenaikan harga resin hingga puluhan persen, yang kemudian berdampak pada industri kemasan dan sektor hilir lainnya.

"Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok," jelas dia.

Direktur Eksekutif dan Direktur Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, berpandangan sama. Pelemahan rupiah membawa tekanan yang cukup berarti bagi dunia usaha, terutama dari sisi pembiayaan.

"Pelemahan rupiah membawa tekanan bagi dunia usaha di Indonesia. Di satu sisi, tekanan ini muncul bukan hanya karena resikonya dari dalam negeri saja. Tapi kita lihat kondisinya, ini datang dari luar negeri, dikarenakan pressure terhadap harga minyak dan lainnya," kata Fakhrul.

Ia menegaskan, tekanan eksternal seperti lonjakan harga energi membuat pelemahan rupiah sulit dikendalikan sepenuhnya oleh faktor domestik. "Kita juga sadar, pelemahan rupiah itu tidak bisa sepenuhnya kita kontrol. Karena itu kita berharap, pemerintah memprovide bantalan selama ini kondisinya terjadi," ujarnya.

Meski demikian, Fakhrul memandang pelemahan rupiah bersifat sementara, seiring kondisi global yang belum stabil. "Cuman di satu sisi profesional judgement saya, kita melihat pelemahan rupiah ini sebenarnya cenderung sementara, dan memang kondisinya sekarang seluruh dunia itu sedang beramai-ramai untuk secure supply minyak," jelasnya.