Rupiah Sempat Ambruk Rp17.301/US$, Menko Airlangga Tanggapi Santai: Tugas BI Stabilkan Kurs

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kri) sampaikan paket ekonomi juga terkait stimulus perekonomian. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden).

Ukuran Font Kecil Besar

Nilai tukar (kurs) rupiah benar-benar ambruk di hadapan dolar AS (US$) pada perdagangan Kamis (23/4/2026). Posisinya ditutup di Rp17.286/US$, sempat terjun bebas hingga Rp17.301/US$. Mengerikan.

Atas fenomena ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi santai, lantaran hampir seluruh mata uang di Asia Tenggara mengalami hal yang sama, tertekan akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah.

“Kita monitor saja, karena berbagai mata uang di regional juga bergejolak,” ujar Menko Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Padahal, pergerakan rupiah sudah terlalu jauh meninggalkan asumsi makro dalam APBN 2026, di mana nilai tukar dipatok sebesar Rp16.500/US$.

“Nanti kita monitor saja, jadi tidak bisa setiap hari reaktif. (Antisipasi) kita monitor saja dan itu tugas Bank Indonesia untuk menjaga,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pada perdagangan Kamis (23/4), rupiah di pasar spot menjadi bulan-bulanan mata uang Negeri Paman Sam. Ditutup di level Rp17.286/US$, atau melemah 0,61 persen dibanding penutupan sehari sebelumnya yang berada di Rp17.181/US$. Ternyata, rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia.

Sekitar pukul 11.54 WIB, mengutip data Trading Economics, rupiah merosot cukup dalam ke posisi Rp17.301/US$. Dengan kata lain, rupiah melemah Rp120 dibandingkan penutupan kemarin yang berada di Rp17.181/US$. Ini menjadi posisi terlemah sejak Indonesia merdeka.

Di sisi lain, indeks dolar AS relatif stabil di level 98,58. Sementara itu, harga minyak mentah Brent kembali melambung ke US$102,7 per barel dan WTI di kisaran US$97 per barel.

Sementara mata uang di Asia mengalami pergerakan bervariasi. Misalnya, dolar Taiwan menguat 0,11 persen, diikuti yuan China 0,07 persen, yen Jepang 0,06 persen, dan dolar Hong Kong 0,01 persen.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menjelaskan, tekanan terhadap rupiah tidak terjadi secara tunggal. Mata uang di Asia juga mengalami tekanan yang sama, akibat ketidakpastian global."Pergerakan rupiah masih sejalan dengan kawasan, dengan pelemahan year-to-date sebesar 3,54 persen" kata Destry.

BI mengaku akan terus meningkatkan intensitas intervensi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter pro-market. Upaya itu dilakukan guna menjaga daya tarik aset domestik di tengah berlanjutnya dampak konflik Timur Tengah.

"Langkah stabilisasi dilakukan secara konsisten melalui intervensi di pasar offshore (NDF), pasar domestik (spot dan DNDF), serta pembelian SBN di pasar sekunder," jelas Destry.

Cadangan devisa sebesar US$148,2 miliar pada akhir Maret 2026. kata dia, tetap sehat daqn memadai. Namun, BI memastikan akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

"BI senantiasa hadir di pasar dan akan terus mengambil langkah yang diperlukan secara konsisten dan terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah," imbuh Destry.

