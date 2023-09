Rupiah Semringah di Tengah Ekspektasi Surplus Neraca Perdagangan

Nilai tukar rupiah pada Senin (16/1/2023) pagi menguat 123 poin atau 0,81 persen ke posisi Rp15.026 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu Rp15.149 per dolar AS. (Foto: iStockphoto.com)

Pelaku pasar keuangan sudah berekspektasi neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2022 mengalami surplus. Data eskpor-impor itu diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) siang ini.

Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (16/1/2023) merespons dengan penguatan tajam.

Rupiah pagi ini menguat 123 poin atau 0,81 persen ke posisi Rp15.026 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Jumat (13/1/2023) Rp15.149 per dolar AS.

"Data neraca perdagangan bulan Desember yang akan dipublikasikan di hari ini dan kemungkinan kita perkirakan masih akan terjadi surplus yang masih cukup tinggi, mungkin masih di atas 4 miliar dolar AS," kata Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (16/1/2023).

Surplus neraca perdagangan pada Desember 2022 diperkirakan masih di atas 4 miliar dolar AS. Sementara pada November 2022, neraca perdagangan Indonesia surplus 5,16 miliar dolar AS dengan nilai ekspor 24,12 miliar dolar AS dan impor 18,96 miliar dolar AS. Surplus tersebut merupakan surplus ke-31 bulan berturut-turut yang dicapai Indonesia sejak Mei 2020.

Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman, neraca dagang pada Desember 2022 diperkirakan akan surplus 4,76 miliar dolar AS atau lebih rendah dibandingkan surplus pada November 2022 sebesar 5,16 miliar dolar AS. Sebab, kinerja ekspor yang lesu akibat penurunan harga komoditas dan pelemahan permintaan global.

Ekspor diperkirakan terkontraksi sebesar 0,24 persen pada Desember 2022 dibandingkan bulan sebelumnya. Namun secara tahunan ekspor masih tumbuh sebesar 7,62 persen atau menguat dibandingkan pertumbuhan pada November 2022 yang sebesar 5,58 persen.

Rully memperkirakan hari ini nilai tukar rupiah akan bergerak di kisaran Rp15.000 per dolar AS hingga Rp15.100 per dolar AS.

Penopang penguatan rupiah terhadap dolar AS lain adalah perkembangan inflasi di Amerika Serikat (AS) yang trennya terus mengalami penurunan.

Inflasi AS pada Desember 2022 melambat menjadi 6,5 persen (yoy) dari bulan sebelumnya 7,1 persen (yoy). Perlambatan itu sesuai dengan ekspektasi pasar. Selain itu inflasi inti juga melambat menjadi 5,7 persen (yoy) dibandingkan sebelumnya 6 persen (yoy).

Pada Jumat (13/1/2023), rupiah menguat 190 poin atau 1,24 persen ke posisi Rp15.149 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.339 per dolar AS.