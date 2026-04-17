Rupiah Terkapar di Level Rp17.189, Rekor Terburuk Sepanjang Sejarah

Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup pada level terendah sepanjang sejarah di Rp17.189 per dolar AS pada Jumat (17/4/2026). (Ilustrasi: Inilah.com/AI)

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah tampaknya belum menemui titik jenuh. Pada penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (17/4/2026), mata uang Garuda terpaksa menyerah dan mencatatkan rekor penutupan terburuk sepanjang masa di hadapan dolar Amerika Serikat (AS).

Data pasar spot menunjukkan rupiah ditutup pada level Rp17.189 per dolar AS. Angka ini mencerminkan pelemahan sebesar 0,29 persen dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya yang berada di posisi Rp17.139 per dolar AS.

Pergerakan hari ini pun sempat mencemaskan para pelaku pasar. Rupiah terpantau sempat menyentuh level terendah intraday di angka Rp17.194 per dolar AS pada pukul 14.19 WIB, sebelum akhirnya sedikit menguat menjelang bel penutupan.

Badai di Pasar Asia

Kelesuan rupiah sebenarnya tidak terjadi di ruang hampa. Mayoritas mata uang di kawasan Asia juga bernasib serupa, berselimut zona merah akibat keperkasaan the greenback.

Baht Thailand menjadi yang paling babak belur di Asia dengan koreksi tajam sebesar 0,33 persen. Menyusul di belakangnya adalah won Korea Selatan yang ambles 0,17 persen, serta dolar Taiwan yang tertekan 0,13 persen.

Deretan mata uang regional lainnya pun tak kuasa menahan gempuran:

Peso Filipina: Turun 0,1 persen

Turun 0,1 persen Ringgit Malaysia: Terkoreksi 0,08 persen

Terkoreksi 0,08 persen Yen Jepang & Yuan China: Kompak melemah 0,07 persen

Kompak melemah 0,07 persen Dolar Hong Kong: Tergelincir 0,05 persen

Tergelincir 0,05 persen Dolar Singapura: Bergerak tipis dengan kecenderungan melemah.

Rupee India Melawan Arus

Di tengah tsunami pelemahan mata uang Asia, rupee India tampil sebagai anomali. Mata uang negeri Bollywood tersebut menjadi satu-satunya yang mampu unjuk gigi dengan melonjak signifikan sebesar 0,44 persen terhadap dolar AS hingga sore ini.

Pelemahan rupiah ke level psikologis baru ini tentu menjadi alarm bagi otoritas moneter. Rekor terburuk sepanjang masa ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan beratnya tekanan eksternal dan dinamika pasar global yang kian menantang bagi aset-asumsi negara berkembang.