Rupiah Terkapar di Rp17.512, Puan Warning Pemerintah soal APBN

Mata uang Garuda mencetak rekor kelam. Nilai tukar rupiah rontok hingga menembus level terendah sepanjang sejarah di angka Rp17.512 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026) siang. Kondisi ini memicu alarm keras dari Senayan.

Ketua DPR RI Puan Maharani bereaksi cepat dengan meminta Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) segera mengantisipasi tekanan tersebut. Puan mewanti-wanti agar gejolak ekonomi global ini tidak menghantam ketahanan fiskal nasional secara telak.

“Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,” tegas Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa.

Fokus pada Ketahanan Fiskal 2027

Puan menegaskan, DPR akan menjadikan persoalan nilai tukar ini sebagai sorotan utama dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk APBN 2027 pada masa sidang mendatang. Langkah mitigasi, menurutnya, harus disiapkan sejak dini agar Indonesia tidak terperosok lebih dalam.

“Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal,” imbuh Puan.

Rekor Terendah Sepanjang Sejarah

Berdasarkan data Bloomberg pukul 11.15 WIB, rupiah terkulai lemas dengan koreksi 98 poin atau 0,56 persen ke level Rp17.512. Ini merupakan posisi paling lemah yang pernah dicatatkan rupiah terhadap greenback.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, memprediksi awan mendung masih akan menyelimuti mata uang domestik. Ia bahkan melihat ada potensi rupiah akan terus terperosok hingga menyentuh level psikologis baru di angka Rp17.550 dalam pekan ini.

“Pelemahan ini sangat dipengaruhi oleh kebuntuan diplomasi global. Penolakan Amerika Serikat terhadap proposal damai Iran menjadi pemicu utama ketidakpastian pasar,” ujar Lukman.

Terjepit Geopolitik dan Struktur Ekonomi

Meredupnya harapan damai di Timur Tengah membuat investor berbondong-bondong mengamankan aset mereka ke dolar AS sebagai safe haven. Meski Qatar dan Pakistan mencoba menjadi mediator, ketegangan di Selat Hormuz dilaporkan masih terjadi, yang secara otomatis melambungkan risiko global.

Ironisnya, pertumbuhan ekonomi domestik kuartal I-2026 yang cukup impresif di angka 5,61 persen ternyata tak cukup kuat menjadi 'obat kuat' bagi rupiah. Lukman menganalisis bahwa kualitas pertumbuhan tersebut masih rapuh karena didominasi oleh konsumsi masyarakat dan belanja negara, bukan investasi langsung yang berkualitas.

"Pertumbuhan ekonomi dari konsumsi tidak serta merta membuat rupiah menguat karena dampaknya terhadap aliran modal masuk (inflow) sangat minim," pungkas Lukman.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah dan otoritas moneter. Publik menanti langkah konkret agar rekor kelam rupiah ini tidak berubah menjadi krisis ekonomi yang lebih luas.