RUPST Astra Angkat Rudy sebagai Presdir, Dividen Rp15,7 T Disetujui

Jajaran Direksi PT Astra International Tbk (ASII) berfoto bersama usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 di Jakarta, Kamis (23/4/2026), dengan Rudy sebagai Presiden Direktur yang baru ditunjuk. (Foto: Dok Astra)

PT Astra International Tbk (ASII) menetapkan perubahan pucuk pimpinan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Jakarta, Kamis (23/4/2026). Dalam forum tersebut, Rudy ditunjuk sebagai Presiden Direktur menggantikan Djony Bunarto Tjondro.

Selain pergantian di level direksi, perseroan juga melakukan pembaruan pada jajaran komisaris. Sejumlah nama baru masuk sebagai Komisaris Independen, termasuk mantan Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri dan Pariya Tangtongpairoth. Sementara itu, posisi Presiden Komisaris kini dipegang Prijono Sugiarto.

Perubahan susunan pengurus ini diputuskan bersamaan dengan agenda lain dalam RUPST, termasuk penetapan penggunaan laba bersih dan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Susunan lengkap pengurus Astra

Berdasarkan hasil RUPST 2026, berikut jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Astra:

Direksi:

Presiden Direktur: Rudy

Direktur: Gidion Hasan

Direktur: Santosa

Direktur: Gita Tiffani Boer

Direktur: FXL Kesuma

Direktur: Thomas Junaidi Alim W

Direktur: Hsu Hai Yeh

Direktur: Siswadi

Direktur: Djap Tet Fa

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris: Prijono Sugiarto

Komisaris Independen: Sri Indrastuti Hadiputranto

Komisaris Independen: Muliaman Darmansyah Hadad

Komisaris Independen: Muhamad Chatib Basri

Komisaris Independen: Pariya Tangtongpairoth

Komisaris: Anthony John Liddell Nightingale

Komisaris: Benjamin William Keswick

Komisaris: Stephen Patrick Gore

Komisaris: Lincoln Lin Feng Pan

Komisaris: Lee Liang Whye

Dividen Rp15,66 Triliun

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyepakati pembagian dividen tunai sebesar Rp15,66 triliun atau setara Rp390 per saham. Angka ini berasal dari laba bersih konsolidasian Astra sepanjang 2025 yang mencapai Rp32,76 triliun.

Rincian pembagian dividen telah ditetapkan sebagai berikut:

"Sebesar Rp390,- setiap saham atau sebanyak-banyaknya Rp15.668.846.832.200,- dibagikan sebagai dividen tunai, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp98,- per saham atau sebesar Rp3.967.388.207.720,- yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2025."

Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto, menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil persetujuan dalam RUPST.

"RUPST menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp32,76 triliun. Sebesar Rp390 setiap saham atau sebanyak-banyaknya Rp15,66 triliun dibagikan sebagai dividen tunai," ujar Boy Kelana Soebroto.

Ia menambahkan, nilai tersebut sudah mencakup dividen interim yang sebelumnya telah dibayarkan kepada pemegang saham.

"Termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp98 per saham atau sebesar Rp3,96 triliun yang telah dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2025," paparnya.

Sisa dividen sebesar Rp292 per saham akan dibayarkan pada 25 Mei 2026 kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 6 Mei 2026 pukul 16.00 WIB (recording date).

Perseroan juga menyampaikan bahwa besaran final dividen yang dibagikan akan menyesuaikan dengan jumlah saham yang beredar, seiring program pembelian kembali saham (buyback) yang masih berjalan.

Selain itu, RUPST memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakan pembagian dividen serta mengambil langkah yang diperlukan, dengan tetap mengacu pada ketentuan perpajakan, Bursa Efek Indonesia, dan regulasi pasar modal.

Sisa laba bersih sebesar minimal Rp17.099.940.954.364 dibukukan sebagai laba ditahan. Nilai akhirnya akan bergantung pada total dividen yang terealisasi kepada pemegang saham.