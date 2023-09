Rusia Balas Barat, Jatuhkan Sanksi untuk Joe Biden dan PM Trudeau

Usai berbagai sanksi yang diberikan negara barat secara bergiliran, Rusia kini balas memberi sanksi untuk barat.

Diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, Selasa (15/3/2022), mereka resmi merilis sanksi balasan kepada Amerika Serikat dan Barat.

Sanksi dijatuhkan Rusia kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau.

Tak hanya Joe Biden dan Justin Trudeau, Rusia juga memberikan sanksi kepada pejabat lain dari kedua negara tersebut.

Mengutip dari AFP, Moskow mengatakan langkah-langkah itu merupakan konsekuensi dari kebijakan yang sangat Russophobia (sentimen anti-Rusia) yang dilakukan oleh Washington.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga mengumumkan tindakan hukuman terhadap 313 warga Kanada, termasuk PM Trudeau dan beberapa menterinya.

Baca Juga: Ukraina Kini Bisa Cetak Suku Cadang Militer Sendiri dengan Printer 3D

Namun Rusia tidak merinci sanksi yang dijatuhkannya itu. Mereka hanya menyebutkan sanksi bersifat pribadi dan daftar berhenti.

Di AS, selain kepada Biden, sanksi dari Rusia diberikan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin, Ketua Kepala Staf Gabungan AS Mark Milley, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan, Direktur Badan Intelijen Pusat AS William Burns, dan Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki.

Dalam daftar sanksi yang keluarkan Rusia, juga ada nama-mana, seperti Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Daleep Singh, Kepala Badan Pembangunan Internasional AS Samantha Power, Wakil Menteri Keuangan Adewale Adeyemo, dan kepala Bank Ekspor-Impor AS Reta Jo Lewis.

Pemerintah Rusia juga melarang masuk putra Biden, Hunter, dan mantan Menteri Luar negeri serta calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton ke negara mereka.

Kementerian Luar Negeri Rusia memperingatkan bahwa Moskwow akan segera mengumumkan sanksi tambahan terhadap sejumlah pejabat "Russophobia" AS, perwira militer, anggota parlemen, pengusaha dan tokoh media.