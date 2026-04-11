Rusia: Isu Palestina Inti Krisis Timur Tengah, Jangan Diabaikan!

Di tengah dinamika politik dan militer yang bergerak sangat cepat di kawasan Timur Tengah, Rusia memberikan peringatan keras kepada komunitas internasional. Moskow menegaskan bahwa mengabaikan akar persoalan Palestina hanya akan menjadi bom waktu yang memicu eskalasi kekerasan yang jauh lebih besar di masa depan.

Kementerian Luar Negeri Rusia pada Sabtu (11/4/2026) secara resmi mendesak agar dunia internasional tidak menutup mata terhadap nasib bangsa Palestina. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan bahwa isu Palestina bukanlah sekadar pelengkap, melainkan 'jantung' atau inti dari seluruh krisis yang terjadi di Timur Tengah saat ini.

Bahaya Solusi Sementara

Zakharova menyoroti kecenderungan global yang belakangan ini seolah-olah mengalihkan fokus dari penyelesaian mendasar isu Palestina. Menurutnya, upaya mengganti solusi permanen dengan kebijakan sementara atau sekadar menunda penyelesaian konflik adalah sebuah kekeliruan strategis yang sangat berbahaya.

"Mengabaikan isu inti ini dan menggantinya dengan solusi sementara hanya akan memicu berlanjutnya siklus kekerasan dan konfrontasi yang tak berujung," tegas Zakharova dalam keterangannya yang lugas.

Pemerintah Rusia melihat adanya risiko destabilisasi jangka panjang yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penduduk lokal, melainkan juga secara global. Terpinggirkannya isu Palestina oleh dinamika politik-militer saat ini dinilai justru akan memperlebar jurang ketidakpastian di kawasan Teluk dan sekitarnya.

Gaza dan Tepi Barat di Titik Nadir

Lebih lanjut, Zakharova memberikan catatan khusus mengenai situasi kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Rusia menilai kondisi di lapangan saat ini secara sistematis telah melemahkan fondasi dari solusi dua negara (two-state solution) yang selama ini menjadi konsensus internasional.

Tindakan-tindakan sepihak dan kekerasan yang terus meningkat di wilayah pendudukan dinilai Rusia sebagai penghambat utama bagi tercapainya perdamaian yang adil. Zakharova mendesak komunitas internasional untuk segera memprioritaskan kembali isu Palestina dalam agenda diplomatik utama dan memperkuat kerja sama lintas negara.

Komitmen Diplomasi Moskow

Menutup pernyataannya, Zakharova menegaskan posisi Rusia yang tetap konsisten. Moskow memastikan tidak akan berhenti mendorong solusi politik dan diplomatik bagi konflik berkepanjangan tersebut. Rusia memandang bahwa stabilitas di Timur Tengah mustahil tercapai tanpa adanya keadilan bagi rakyat Palestina melalui perundingan yang bermartabat.

Pernyataan Rusia ini muncul tepat saat perhatian dunia sedang tersedot ke berbagai meja perundingan di Islamabad dan Lebanon, seolah menjadi pengingat bagi Washington dan sekutunya bahwa ada hutang sejarah dan kemanusiaan yang belum tuntas di tanah Palestina.