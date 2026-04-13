Rusia Punya Peran Penting, Prabowo Konsultasi ke Putin soal Konflik Timur Tengah

Presiden RI Prabowo Subianto saat berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026).(Foto: inilah.com/Vonita Betalia/Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap tujuan dirinya bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin, Moskow, Rusia, Senin (13/4/2026).

Ia menyebut kedatangannya untuk berkonsultasi mengenai kondisi geopolitik dunia, khususnya akibat perang di Timur Tengah.

"Kemudian, Yang Mulia (Putin), saya juga datang untuk konsultasi karena situasi geopolitik dunia mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat pesat," kata Prabowo.

Prabowo menilai Rusia merupakan salah satu panutan dalam dalam menghadapi tantangan geopolitik yang terjadi belakangan ini. Pasalnya, negara pimpinan Putin ini mampu memberikan dampak positif.

"Karena itu kami merasa sangat perlu untuk konsultasi bagaimana kita hadapi situasi ke depan terutama kalau bisa kita terus mempererat kerja sama terutama di bidang ekonomi dan energi," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Putin. Baginya, permintaan pertemuan yang singkat ini disambut sangat baik oleh Putin.

“Terima kasih Yang Mulia, Presiden Putin. Saya yang terima kasih karena saya diterima dengan permintaan yang begitu singkat tapi di tengah kesibukan Yang Mulia, Yang Mulia bisa terima saya. Saya sangat berterima kasih," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

Dalam sambutannya, Putin menyampaikan terima kasih atas kesediaan Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Moskow.

“Yang mulia bapak presiden, teman yang kami muliakan. Pertama, izinkan (saya) menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas yang mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow,” kata Putin.

Putin bahkan tak ragu mengungkapkan kedekatannya dengan eks Menteri Pertahanan ini. Ia menyebut Prabowo sebagai sahabat dan mengaku gembira dengan kehadiran Prabowo di Rusia.

“Yang mulia, sahabatku yang baik. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang, bahwa kontak kami diadakan secara regular dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot,” ujarnya.