Rusia Sangsi pada 'Board of Peace' Donald Trump: Tujuan Aslinya Kini Dipertanyakan

Presiden AS Donald Trump berbicara saat mempresentasikan 'Board of Peace' di atas panggung pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. (Foto: Getty Images/Chip Somodevilla)

Inisiatif perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui dewan bertajuk 'Board of Peace' (BoP) kini berada di bawah sorotan tajam. Rusia secara terbuka mulai mempertanyakan integritas dan tujuan sebenarnya dari lembaga tersebut di tengah krisis Timur Tengah yang kian tak terkendali.

Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Rusia, Kirill Logvinov, mengungkapkan bahwa keraguan terhadap BoP tidak hanya datang dari pihak oposisi geopolitik AS, tetapi juga dari negara-negara yang secara resmi telah bergabung di dalamnya.

"Dengan latar belakang situasi yang memburuk di Timur Tengah, bahkan negara-negara yang bergabung secara resmi pun semakin mempertanyakan tujuan dan sasaran sebenarnya dari Dewan Perdamaian serta modalitas praktisnya," ujar Logvinov dalam keterangannya kepada RIA Novosti, dikutip Senin (13/4/2026).

Logvinov mencatat sebuah fenomena menarik di mana banyak delegasi negara anggota justru memilih menarik diri ke posisi pasif. "Menariknya, banyak delegasi telah memilih status hanya sebagai pengamat," tambahnya.

Ironi di Balik Nama 'Perdamaian'

Kritik pedas Moskow ini didasari oleh kontradiksi nyata di lapangan. Saat BoP digaungkan sebagai instrumen perdamaian, eskalasi militer justru terus meningkat. Logvinov menyoroti bagaimana Israel tetap mempertahankan aktivitas militer agresif di Jalur Gaza sembari membatasi secara ketat pengiriman bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga sipil.

Tak berhenti di Gaza, situasi di Tepi Barat juga disebutnya kian mengkhawatirkan. Pembangunan dan perluasan pemukiman ilegal Israel berlangsung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dibarengi dengan meningkatnya level ekstremisme dan kekerasan oleh para pemukim setempat.

"Meskipun bertepatan dengan hari raya keagamaan terpenting, yakni akhir Ramadan dan Paskah, status quo dilanggar dan akses ke Situs Suci Yerusalem ditolak," tegas Logvinov.

Ancaman Perang Regional

Ketidakmampuan BoP dalam meredam konflik juga terlihat dari meluasnya ketegangan ke wilayah lain. Mengutip peringatan Sekretaris Jenderal PBB, Logvinov menyebut Lebanon kini berada dalam bayang-bayang nasib serupa dengan Jalur Gaza.

Gejolak juga dilaporkan terus meningkat di Suriah selatan, mencakup wilayah Suwayda hingga Dataran Tinggi Golan yang strategis.

Situasi ini memicu pertanyaan besar di kalangan diplomat internasional: Apakah 'Board of Peace' benar-benar dibentuk untuk menciptakan stabilitas, atau sekadar menjadi alat politik luar negeri Washington untuk melegitimasi kepentingan tertentu di kawasan tersebut?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait keraguan yang disuarakan oleh diplomat senior Rusia tersebut.