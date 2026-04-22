AdvertisementAdvertisement
Rabu, 22 April 2026 | 4 Dzulqa'dah 1447
main-logo
main-logo
Rusuh! Penggerebekan Narkoba di Palu Diwarnai Aksi Pelemparan Batu ke Petugas

polhukam

Rusuh! Penggerebekan Narkoba di Palu Diwarnai Aksi Pelemparan Batu ke Petugas

Ajat Medium.jpeg
OlehAjat M Fajar
Rabu, 22 April 2026 - 22:19 WIB
Share
Polisi menggiring empat orang warga diduga terlibat penyalahgunaan narkoba saat penggerebekan dilakukan Polresta Palu di Kelurahan Kayumalue, Rabu (22/4/2026). (Foto: Antara)

Polisi menggiring empat orang warga diduga terlibat penyalahgunaan narkoba saat penggerebekan dilakukan Polresta Palu di Kelurahan Kayumalue, Rabu (22/4/2026). (Foto: Antara)

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com

+ Gabung
KecilBesar

Aparat Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu dilempari batu saat melakukan penggerebekan di lokasi yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Kampung Lere, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

‎‎Kasat Narkoba Polresta Palu Kompol Usman mengatakan penggerebekan dilakukan pada Rabu sekitar Pukul 14.30 Wita, setelah petugas lebih dulu melakukan penyelidikan terhadap target operasi.

‎‎“Sebagian kecil ada yang melakukan perlawanan dengan cara melempar dari balik rumah maupun secara langsung berhadapan dengan petugas,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

‎‎Meski sempat mendapat perlawanan dari warga, petugas tetap melanjutkan operasi dan berhasil mengamankan empat orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

‎‎Ia mengemukakan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap empat orang yang ditangkap, sehingga belum dapat memastikan jumlah yang akan ditetapkan sebagai tersangka.

‎‎“Untuk sementara ada empat orang yang kami amankan. Namun, kami belum bisa menjelaskan berapa yang akan menjadi tersangka,” ucapnya.

‎‎Ia menjelaskan penggerebekan tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba di wilayah hukum Kota Palu.

‎‎Sebelum pelaksanaan operasi petugas terlebih dahulu melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap target operasi, guna memastikan langkah penindakan berjalan efektif.

‎‎“Kami melakukan lidik terlebih dahulu terkait target operasi. Setelah semuanya matang, baru kami melaksanakan tugas penyergapan,” katanya.

‎‎Polresta Palu juga mengimbau masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan narkotika, demi menjaga keamanan lingkungan dan masa depan generasi muda.

"Bila masyarakat melihat transaksi narkoba, atau hal-hal yang yang menjurus terhadap penyalahgunaan narkotika, maka segera laporkan kepada pihak berwajib. Laporan itu pasti ditindaklanjuti," tutur Usman.

0 suka
0 bookmark
Google

Tambahkan Inilah.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp Inilah.com