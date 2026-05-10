RW Kumuh Turun Drastis, Pramono Ungkap Rahasianya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didampingi jajaran wali kota memberikan arahan kepada seluruh petugas PPSU DKI Jakarta di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Penurunan signifikan jumlah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta menjadi salah satu capaian yang disorot Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Di balik keberhasilan itu, peran perempuan disebut menjadi faktor kunci di lapangan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan lebih dari 50 persen dalam beberapa tahun terakhir.

"Dari sekitar 445 RW kumuh pada 2017, kini turun menjadi 211 RW. Ini penurunan yang cukup drastis," kata Pramono saat Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026).

Ia menegaskan, capaian tersebut tidak lepas dari keterlibatan aktif kelompok perempuan di masyarakat, seperti PKK, dasawisma, hingga juru pemantau jentik (jumantik) yang bekerja langsung di lingkungan warga.

Menurut Pramono, para perempuan ini berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, mengedukasi warga, hingga memastikan kondisi permukiman tetap layak huni. Upaya yang konsisten di tingkat akar rumput dinilai menjadi kunci perubahan di banyak wilayah.

"Ini tidak bisa terjadi tanpa kerja para perempuan Jakarta yang hebat. Mereka yang di lapangan, yang memastikan lingkungan yang dulu kumuh kini bisa tertangani," ujarnya.

Selain di tingkat komunitas, peran perempuan juga disebut semakin kuat dalam struktur pemerintahan.

Pramono menyebut, saat ini sejumlah posisi strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) mulai diisi oleh perempuan, termasuk di sektor-sektor penting seperti pengelolaan sumber daya air.

Pemprov DKI menilai, kombinasi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, khususnya perempuan, menjadi faktor utama dalam mempercepat penanganan kawasan kumuh di Ibu Kota.

Meski demikian, Pramono mengakui masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Pemprov akan terus melanjutkan program penataan kawasan permukiman serta pemberdayaan masyarakat guna menekan angka kawasan kumuh secara berkelanjutan.

Ke depan, upaya ini juga diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga sekaligus mendukung ambisi Jakarta menjadi kota global yang inklusif dan berkelanjutan.

