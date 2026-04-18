Rybakina Hampir Kalah Melawan Fernandez

Elena Rybakina hampir kalah dari Leylah Fernandez pada di Stuttgart, Jumat malam waktu setempat atau Sabtu WIB, tetapi pada akhirnya ia melakukan yang terbaik dan menemukan jalan keluar.

Petenis No.2 dunia itu bangkit dari ketertinggalan satu set, menyelamatkan dua match point dan lolos dengan kemenangan 6-7(5), 6-4, 7-6(6) tepat dalam waktu tiga jam untuk mencapai semifinal Porsche Tennis Grand Prix.

"Sejujurnya saya tidak tahu karena tidak ada yang benar-benar berhasil," kata Rybakina.

"Terutama di awal, ada banyak frustrasi, dan saya terus menurun. Servis saya tidak berjalan dengan baik, dan ya, entah bagaimana, saya menemukan semangat juang dalam diri saya."

"Entah bagaimana saya mulai menemukan momentum, tetapi tetap saja, itu adalah hari yang sangat sulit," ujar petenis Kazakhstan itu.

Kemenangan ini mengantarkannya ke semifinal Stuttgart untuk kedua kalinya, dan untuk pertama kalinya sejak ia mengangkat trofi pada 2024.

Rybakina akan menghadapi unggulan keenam Andreeva. Namun, perjalanan Andreeva tidak sesulit yang dialami Rybakina.

Dengan senjata andalan Rybakina yang seringkali gagal, Fernandez memanfaatkan setiap peluang.

Petenis Kanada itu mematahkan servis lawan untuk unggul 3-1 di set pertama dan, bahkan setelah Rybakina menyamakan kedudukan dan memaksa tiebreak, ia tetap tenang.

Fernandez mengkonversi poin set keenamnya untuk memimpin, mengakhiri set yang hampir sempurna di mana ia berhasil memasukkan 71 persen servis pertamanya, memenangi 81 persen poin tersebut, dan mencetak 10 winner berbanding hanya enam kesalahan sendiri.

Fernandez kembali mematahkan servis lawan di set kedua dan unggul 4-2, tetapi Rybakina berhasil merebut momentum, memenangi empat gim berturut-turut untuk memaksa set penentu.

Fernandez unggul 4-2 dan memiliki match point saat servis di kedudukan 5-4, tetapi Rybakina merebut break point kedua dan mengamankan break dengan pukulan forehand keras lainnya untuk skor 5-5.

Fernandez mendapatkan match point kedua di kedudukan 6-5 di tiebreak set ketiga, tetapi Rybakina menghapus peluang tersebut. Dua pukulan forehand winner kemudian, Rybakina kembali ke semifinal dan perjalanan gemilang Fernandez berakhir.