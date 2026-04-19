Rybakina Juara Stuttgart Open Usai Benamkan Muchova di Final!

Ukuran Font Kecil Besar

Porsche Arena kembali menjadi saksi bisu keperkasaan Elena Rybakina. Petenis peringkat dua dunia asal Kazakhstan tersebut sukses menahbiskan diri sebagai ratu Stuttgart untuk kedua kalinya setelah membungkam perlawanan Karolina Muchova di partai final Porsche Tennis Grand Prix 2026, Minggu (19/4).

Rybakina tampil sangat efisien dengan kemenangan dua set langsung, 7-5 dan 6-1, hanya dalam waktu 78 menit. Kemenangan ini bukan sekadar tambahan trofi di lemari pialanya, melainkan sebuah tonggak sejarah baru dalam kariernya.

Memutus Tren Unik

Selama ini, Rybakina dikenal dengan pola unik: memenangkan 12 gelar di 12 turnamen yang berbeda. Namun, di Stuttgart musim ini, pola tersebut resmi terpatahkan. Untuk pertama kalinya, ia berhasil meraih dua gelar dari turnamen yang sama setelah sebelumnya juga menjadi jawara pada tahun 2024.

“Tempat ini terasa seperti rumah. Saya ingin kembali ke sini setiap tahun,” ujar Rybakina penuh haru saat prosesi penyerahan trofi. Selain membawa pulang trofi, Rybakina juga berhak membawa pulang unit mobil Porsche kedua sebagai hadiah ikonik dari turnamen ini.

Mental Baja dari Perempat Final

Jalan menuju podium juara tidaklah selalu mulus bagi Rybakina. Ujian terberatnya justru terjadi di babak perempat final saat menghadapi petenis Kanada, Leylah Fernandez. Dalam laga sengit selama tiga jam tersebut, Rybakina sempat berada di ujung tanduk sebelum akhirnya menyelamatkan tiga match point dan membalikkan keadaan.

Mentalitas juara itu terbawa hingga ke final. Meski sempat mendapat perlawanan sengit di set pertama saat Muchova mengejar ketertinggalan dari 2-5 menjadi 5-5, Rybakina tetap tenang. Ia menutup set pembuka dengan skor 7-5, lalu mendominasi set kedua tanpa ampun lewat servis-servis mematikan dan permainan agresif yang mencatatkan 24 winner.

Menuju Puncak Dunia

Hasil manis di Stuttgart ini membawa dampak besar bagi peta persaingan tenis dunia. Rybakina kini resmi mengudeta posisi Aryna Sabalenka di puncak klasemen Race to Riyadh.

Kemenangan ini juga menjadi sinyal bahaya bagi rival-rivalnya, mengingat Rybakina kini tampil semakin matang di lapangan tanah liat (clay-court) dengan total lima gelar di permukaan ini.

Di sisi lain, Karolina Muchova tetap pulang dengan kepala tegak. Meski gagal di final, pekan ini merupakan titik balik baginya setelah berhasil menumbangkan raksasa seperti Coco Gauff dan Elina Svitolina. Muchova diprediksi akan melonjak ke peringkat 11 dunia pekan depan.

“Elena bermain sangat baik dan cepat. Saya harus memberi kredit untuknya,” pungkas Muchova dengan sportif.