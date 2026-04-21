Saat Politik Gaduh, Wamendag Dyah Roro Esti Tembus Panggung Dunia Lewat Young Global Leaders

Di tengah hiruk pikuk pemberitaan tentang perseteruan politik nasional yang nyaris tak pernah surut, sebuah kabar baik datang dari jalur yang berbeda, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Lebih senyap, namun menyimpan resonansi panjang bagi posisi Indonesia di panggung global.

Nama Dyah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan, muncul dalam daftar Young Global Leaders (YGL) Class of 2026, sebuah komunitas kepemimpinan global yang berada di bawah naungan World Economic Forum (WEF). Penetapan ini bukan sekadar penghargaan simbolik, melainkan penegasan bahwa Indonesia memiliki figur muda yang dinilai mampu memainkan peran dalam percaturan global yang semakin kompleks.

Dalam rilis Kementerian Perdagangan yang diterima di Jakarta, Selasa (21/4/2026), disebutkan, terpilihnya Roro Esti menempatkannya sebagai salah satu pemimpin muda dunia yang memiliki rekam jejak kepemimpinan, integritas, serta komitmen dalam mendorong perubahan positif di tingkat internasional.

YGL sendiri bukan forum biasa. Sejak diluncurkan pada 2004, jaringan ini menjadi semacam “inkubator” kepemimpinan global, menghimpun tokoh-tokoh muda lintas sektor—dari politik, bisnis, hingga teknologi—yang memiliki satu benang merah: komitmen pada kepemimpinan yang bertanggung jawab dan kolaborasi publik-swasta.

Nama-nama besar yang pernah menjadi bagian dari jaringan ini memberi gambaran tentang bobotnya. Mulai dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, mantan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, mantan Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin, hingga pendiri Meta Mark Zuckerberg. Kehadiran mereka dalam jaringan ini menunjukkan bagaimana YGL kerap menjadi ruang pertemuan para penggerak perubahan global lintas sektor.

Masuknya Roro Esti ke dalam lingkaran tersebut menempatkan Indonesia dalam arus percakapan global yang lebih strategis—bukan sekadar sebagai pasar, tetapi sebagai aktor yang ikut membentuk arah.

Sebagai Wakil Menteri Perdagangan, Roro Esti selama ini berada di garis depan dalam mendorong penguatan sektor perdagangan nasional. Ia aktif mengakselerasi berbagai program strategis Kementerian Perdagangan, mulai dari pengembangan UMKM agar mampu menembus pasar ekspor, perluasan akses pasar global, hingga penguatan ekosistem perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di bawah perannya, berbagai inisiatif seperti penguatan UMKM ekspor, pemberdayaan pelaku usaha di daerah, serta pengembangan kewirausahaan generasi muda terus didorong. Tujuannya jelas: menciptakan eksportir baru dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional—sebuah agenda yang kerap luput dari sorotan utama, namun justru menjadi fondasi ketahanan ekonomi jangka panjang.

Pengalaman Roro Esti tidak berhenti di ranah eksekutif. Ia juga memiliki rekam jejak di bidang legislatif serta keterlibatan dalam isu pembangunan berkelanjutan. Kombinasi ini memperkaya perspektifnya dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika global—mulai dari isu perdagangan, ekonomi hijau, hingga transformasi industri.

Di tengah dunia yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian, kebutuhan akan pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan global menjadi semakin mendesak. Dalam konteks itulah, pengakuan melalui YGL menjadi relevan.

“Terpilihnya Dyah Roro Esti dalam jaringan Young Global Leaders menjadi pengakuan atas kapasitas kepemimpinan Indonesia di tingkat global, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam memperkuat peran Indonesia dalam perekonomian dunia,” demikian bunyi siaran pers tersebut.

Di balik gemuruh politik domestik, kabar ini seperti pengingat bahwa diplomasi dan kepemimpinan tidak selalu hadir dalam bentuk yang gaduh. Kadang, ia bergerak pelan—namun pasti—membuka jalan bagi Indonesia untuk berbicara lebih lantang di meja dunia.