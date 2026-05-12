Sabalenka Dikalahkan Petenis yang Mau Pensiun!

Aryna Sabalenka dari Belarusia berbicara kepada media pada hari pertama Miami Open di Hard Rock Stadium pada 17 Maret 2026 di Miami Gardens, Florida. (Foto: Rich Storry/Getty Images)

Sorana Cirstea membuat kejutan besar dengan menyingkirkan peringkat satu dunia, Aryna Sabalenka, di Italian Open 2026. Petenis Rumania itu bangkit setelah tertinggal jauh pada set pembuka untuk mengamankan tiket 16 besar.

Cirstea mengalahkan Sabalenka tiga set dengan skor 2-6, 6-3, dan 7-5. Laga putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam 13 menit di Campo Centrale, Roma, Sabtu, 9 Mei 2026.

Unggulan ke-26 asal Rumania itu tengah menjalani musim terakhir dalam karier profesionalnya. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis Top 10 dalam 14 bulan terakhir.

Sabalenka sebenarnya tampil dominan pada awal pertandingan. Unggulan pertama itu unggul 6-2 pada set pertama dan 2-0 pada awal set kedua.

Permainan Sabalenka kemudian menurun setelah memasuki pertengahan laga. Petenis Belarus itu beberapa kali gagal mengontrol pukulan di atas permukaan lapangan tanah liat Roma.

Sebaliknya, Cirstea bermain semakin tenang dan konsisten sepanjang pertandingan. Petenis berusia 36 tahun itu merebut momentum setelah mematahkan servis lawan untuk memimpin 3-2 pada set kedua.

Dia berhasil merebut set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak penentuan. Pertarungan set ketiga berlangsung ketat dengan saling mematahkan servis.

Sabalenka sempat meminta perawatan medis ketika kedudukan mencapai 4-3. Tim fisioterapis menangani bagian kaki kiri dan punggung petenis Belarus tersebut.

Cirstea akhirnya kembali mematahkan servis lawan pada kedudukan 5-5 set penentuan. Dia memastikan kemenangan melalui servis keras pada match point pertama.

Usai pertandingan, Cirstea bercanda mengenai peluangnya untuk menunda pensiun dari dunia tenis. “Mungkin saya akan mempertimbangkan ulang pensiun jika menjuarai Roma,” ujarnya.

Kekalahan ini menjadi hasil buruk kedua beruntun bagi Sabalenka di turnamen Masters 1000 lapangan tanah liat. Pekan lalu, dia tersingkir pada perempat final Madrid Open oleh Hailey Baptiste.