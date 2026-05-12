Sabalenka Tumbang di Roma, Kondisi Fisiknya Mulai Dipertanyakan?

Panggung megah di Foro Italico menjadi saksi bisu runtuhnya dominasi petenis nomor satu dunia, Aryna Sabalenka.

Setelah tersingkir secara mengejutkan di babak ketiga Italian Open 2026, Sabalenka tak lagi bisa menyembunyikan kerapuhan fisiknya.

Dalam kekalahan dramatis 2-6, 6-3, 7-5 dari veteran Rumania, Sorana Cirstea, Sabalenka yang biasanya tampil bak "macan" di lapangan, tampak kesulitan bernapas dalam ritme permainannya sendiri.

Masalah

Usai pertandingan yang mengakhiri rekor 17 turnamen beruntun mencapai perempat final miliknya, Sabalenka memberikan pernyataan yang cukup mengkhawatirkan bagi para penggemarnya.

Ia mengakui bahwa kekalahan ini bukan sekadar soal teknik, melainkan sinyal bahaya dari tubuhnya."Saya merasa tidak bermain bagus dari awal hingga akhir. Rasanya tubuh saya membatasi saya untuk tampil di level tertinggi," ujar Sabalenka dalam konferensi pers yang emosional.

Petenis asal Belarusia ini sempat mengambil jeda medis (medical timeout) di set ketiga untuk merawat punggung bawahnya yang tampak kaku.

Cedera ini membuatnya kehilangan rotasi maksimal saat melakukan servis—senjata yang biasanya menjadi kunci kemenangannya.

Menuju Roland Garros

Meski tampak terpukul, Sabalenka mencoba tetap tegar. Lewat akun Instagram pribadinya, ia membagikan pesan singkat namun bermakna untuk para pendukungnya di Roma.

"Tidak setiap cerita berakhir seperti yang kita inginkan, tapi setiap bab memberikan pelajaran," tulisnya. "Roma, terima kasih atas cintanya. Ciao bella, sampai jumpa lagi."

Kekalahan ini menjadi tamparan keras kedua dalam kurang dari dua minggu, setelah sebelumnya ia juga tumbang di perempat final Madrid Open.

Dengan Roland Garros yang akan dimulai pada 24 Mei mendatang, Sabalenka kini berpacu dengan waktu untuk memulihkan kebugarannya.

Fokus pada Pemulihan

Rencana Sabalenka saat ini hanya satu: beristirahat total. Ia sadar bahwa memaksakan diri dalam kondisi cedera punggung dan pinggul hanya akan menghancurkan mimpinya di Paris.

"Rencananya sekarang adalah mengambil beberapa hari libur untuk fokus pada pemulihan. Kami tidak pernah kalah, kami hanya belajar. Jadi, tidak apa-apa," tutupnya dengan nada optimis yang tersisa.