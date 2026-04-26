Sabar/Reza Bawa Indonesia Samakan Kedudukan 1-1 Atas Thailand

Minggu, 26 April 2026 - 18:12 WIB

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama (kanan) dan Reza Pahlevi Isfahani (kiri) melakukan tos usai meraih poin dari ganda putra Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae pada babak final Kapal Api Indonesia Open 2025 di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/6/2025). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)

Ukuran Font Kecil Besar

Ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani menghajar duet Thailand Chaloempoen Charoenkitamorn/Worrapol Thongsa-nga dua gim langsung, 21-17 dan 21-18 pada pertandingan babak grup Piala Thomas 2026 di Forum Horsens, Horsens, Minggu.

Kemenangan Sabar/Reza sekaligus membuat kedudukan tim Thomas Indonesia kini berimbang atas Thailand menjadi 1-1.

Di gim pertama, Sabar/Reza langsung tampil menekan dengan menciptakan lima poin beruntun untuk unggul 5-0.

Permainan berubah menjadi terbuka ketika kedua ganda berbalas serangan dan mendulang poin demi poin.

Namun Sabar/Reza yang tampil lebih agresif bisa mempertahankan keunggulan menjadi 15-12.

Dalam posisi unggul, Sabar/Reza tak membiarkan ganda Thailand berkembang hingga menutup gim pertama jadi 21-17.

Pada gim kedua, Sabar/Reza sempat kehilangan kendali tempo permainan tapi bisa kembali berbalik unggul setelah mencetak empat poin beruntun untuk membalik kedudukan 9-7.

Sabar/Reza tampil begitu agresif dengan memperlebar jarak menjadi tujuh poin untuk unggul 17-10.

Unggul begitu jauh, Sabar/Reza terus mencoba mengontrol permainan sebelum menutup kemenangan menjadi 21-18.

Kemenangan ini menjadi modal penting untuk tim Merah Putih setelah sebelumnya Jonatan Christie mengakui ketangguhan Kunlavut Vitidsarn lewat rubber gim.