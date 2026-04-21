Sabet Laureus Awards 2026, Lamine Yamal Resmi Samai Rekor Johan Cruyff

Lamine Yamal dari FC Barcelona merayakan setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan LaLiga EA Sports antara FC Barcelona dan RCD Espanyol de Barcelona di Spotify Camp Nou pada 11 April 2026 di Barcelona, ​​Spanyol. (Foto: Eric Alonso/Getty Images)

Penyerang sayap andalan Barcelona, Lamine Yamal, kembali menorehkan tinta emas dalam kariernya. Bintang muda tersebut sukses menyabet penghargaan bergengsi Laureus World Sports Awards 2026, yang sekaligus membuat pencapaiannya kini setara dengan legenda besar klub dan Tim Nasional Belanda, Johan Cruyff.

Mengutip laporan dari laman resmi Barcelona pada Selasa (21/4), Yamal dinobatkan sebagai pemenang untuk kategori "Young Sportsperson of The Year", sebuah penghargaan yang didedikasikan bagi atlet U-21 terbaik di dunia.

Trofi prestisius tersebut diserahkan langsung dalam malam penganugerahan yang dihelat di Madrid, Spanyol, pada Senin (20/4) waktu setempat.

Penghargaan ini menjadi trofi Laureus kedua bagi pemain yang baru menginjak usia 18 tahun tersebut. Pada edisi 2025 lalu, Yamal juga sukses membawa pulang gelar "World Breakthrough Sportsperson of The Year".

Koleksi dua trofi ini secara resmi menyejajarkan namanya dengan mendiang Johan Cruyff, yang pernah merengkuh Laureus Lifetime Achievement (2006) dan Laureus Spirit of Sport (2016).

Meski begitu, Yamal masih harus mengejar rekor legenda hidup Barcelona, Lionel Messi, yang tercatat telah mengantongi tiga penghargaan Laureus (Sportsman of the Year 2020, Sportsman of the Year 2023, dan Team of the Year 2023 bersama Timnas Argentina).

Buah Manis Musim Gemilang

Keberhasilan Yamal menyandang status sebagai atlet muda terbaik dunia tidak terlepas dari performa sensasionalnya sepanjang musim 2024/2025 lalu. Pesepak bola berkebangsaan Spanyol tersebut menjadi pilar krusial yang membantu Barcelona menyapu bersih tiga gelar domestik, yakni LaLiga (Liga Spanyol), Copa del Rey (Piala Raja), dan Supercopa de Espana (Piala Super Spanyol).

Rapor mentereng di level klub itu pula yang membawanya finis di peringkat kedua pada penganugerahan Ballon d'Or 2025, tepat di bawah sang pemenang, Ousmane Dembele. Pencapaian impresif tersebut secara resmi menobatkan Yamal sebagai runner-up Ballon d'Or termuda sepanjang sejarah sepak bola.

Selain itu, dominasi Yamal di kategori usia muda juga tak terbantahkan. Ia didapuk sebagai pemain terbaik dunia di bawah usia 21 tahun dan berhak atas Trofi Kopa 2025, mengulang kesuksesan serupa yang telah diraihnya pada edisi 2024.

Di luar pencapaian individu Yamal, Messi, dan Cruyff, nama Barcelona sendiri memiliki tradisi yang kuat di ajang penghargaan ini. Raksasa Catalan tersebut pernah memenangi Laureus Spirit of Sport (2007) dan Laureus World Team of the Year (2012) untuk kategori tim, serta menghantarkan pemain andalan tim putri mereka, Aitana Bonmati, untuk meraih gelar World Sportswoman of the Year pada 2024.