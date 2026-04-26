Saddil Kembali ke Timnas!

Saddil Ramdani menjadi salah satu pemain Persib Bandung dengan nilai pasar termahal.

Saddil Ramdani resmi kembali mendapatkan panggilan Timnas Indonesia setelah namanya dipanggil oleh John Herdman untuk agenda tim Garuda pada FIFA Match Day bulan Juni.

Kepastian ini diungkapkan langsung oleh klub Saddil, Persib Bandung, dalam laman resmi Pangeran Biru, Minggu, setelah mereka mendapatkan surat dari PSSI bernomor 1819/AGB/317/IV-2026.

"Bersama ini disampaikan bahwa Tim Nasional Sepakbola Indonesia akan mengikuti ASEAN Hyundai Cup 2026. Sebagai persiapan mengikuti Turnamen tersebut, PSSI akan melakukan Pemusatan Latihan di Jakarta," tulis surat yang ditanda tangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi tersebut.

Ini menjadi kabar gembira untuk Saddil yang sudah dua tahun tak membela timnas Indonesia, dengan terakhir kali penampilannya adalah pada Januari 2024 saat Indonesia asuhan Shin Tae-yong melakoni laga uji coba sebagai persiapan Piala Asia 2023 di Qatar melawan Libya yang berakhir 1-2.

Sejak debutnya bersama Garuda pada Maret 2017, penyerang sayap berusia 27 tahun ini sudah memiliki 29 caps dengan dua gol gol dan enam assist.

Adapun, pemanggilan ini tak lepas dari penampilan Saddil bersama Persib musim ini, dimana dia tampil 29 kali di semua kompetisi dengan torehan empat gol gol satu assist.

Saddil menjadi salah satu dari tiga penggawa Persib yang dipanggil timnas Indonesia pada periode ini, yaitu Thom Haye dan Marc Klok.

Tiga pemain Persib ini akan bergabung dengan pemain-pemain lainnya paling lambat 26 Mei di Jakarta, dengan pemusatan latihan yang akan digelar di tempat yang sama pada 26-30 Mei.

Pemusatan latihan ini sendiri selain untuk memilih skuad FIFA Match Day bulan Juni, juga sekaligus sebagai persiapan menghadapi turnamen Piala ASEAN 2026 yang dijadwalkan berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Di turnamen ini, Indonesia yang sudah enam kali menjadi runner-up, menghuni Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang play-off antara Brunei Darussalam menghadapi Timor Leste.

Yunus sendiri menegaskan bahwa pemusatan latihan ini akan menjadi instrumen penilaian bagi para pemain, dengan mereka yang mampu memikat Herdman akan berpeluang untuk memperkuat skuad Garuda pada FIFA Match Day yang dimainkan 1-9 Juni.

Di FIFA Match Day ini, satu lawan yang sudah terkonfirmasi adalah Oman. Tim Asia Barat Daya ini akan dihadapi Indonesia di Jakarta pada 5 Juni.

“Pemusatan latihan ini akan menjadi penilaian pemain melalui pendalaman taktik dan pertandingan internal," ungkap dia.