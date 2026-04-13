Saham Sritex Ditendang dari Lantai Bursa, Duit Lo Kheng Hong 'Kejeblos' Rp30 Miliar

Buruh mengendarai sepeda keluar dari pabrik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024).

Usai keputusan Bursa Efek Indonesia (BEI) menendang PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex keluar dari lantai bursa alias delisting, nasib para investornya diperkirakan terpukul. Mereka terancam kehilangan nilai saham yang cukup besar.

Alasan BEI mendelisting Sritex karena perusahaan tekstil yang didirikan HM Lukminto pada 1966 itu diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 21 Oktober 2024, melalui putusan perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Selanjutnya, keputusan pailit tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasinya. Putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDT.SUS-PAILIT/2024 tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi bersama dua anggota lainnya, yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada 18 Desember 2024.

Sesuai Peraturan Bursa Nomor I-N, perusahaan tercatat wajib melaksanakan buyback saham, yakni emiten membeli kembali saham yang beredar di pasar publik menggunakan kas perusahaan. Permasalahannya, kas perusahaan terbatas karena harus menanggung utang yang cukup besar.

Menurut aturan, BEI menetapkan perusahaan tercatat yang telah diputuskan delisting tetap memiliki kewajiban sebagai perusahaan tercatat hingga efektif delisting diberlakukan oleh bursa.

"Persetujuan penghapusan pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa," kata BEI dalam pengumumannya.

BEI menetapkan 10 Mei 2026 sebagai batas penyampaian keterbukaan informasi buyback, serta dimulainya kewajiban pelaksanaan buyback oleh emiten yang delisting. Sementara masa pelaksanaan buyback ditetapkan mulai 11 Mei hingga 9 November 2026.

Oleh karena itu, investor yang memegang saham-saham delisting, termasuk SRIL, perlu mencermati keterbukaan informasi dari masing-masing perusahaan.

Sritex sendiri memiliki rekam jejak panjang di pasar modal. Perusahaan ini sempat menjadi salah satu pemain besar di industri tekstil nasional sebelum akhirnya terjerat masalah keuangan. Tak heran jika banyak investor tertarik memborong saham SRIL.

Berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Januari 2025, jumlah kepemilikan masyarakat di SRIL mencapai 8.158.734.000 lembar atau setara 39,89 persen. Adapun jumlah investor hingga akhir Maret 2026 mencapai 45.866 pemegang saham.

Di antara puluhan ribu pemegang saham tersebut, termasuk Lo Kheng Hong, investor saham ritel yang cukup terkenal asal Indonesia. Dia bahkan dapat julukan sebagai “Warren Buffett Indonesia”. Lantaran kesuksesannya meraih cuan hingga triliunan rupiah, melalui strategi value investing. Yakni, membeli saham perusahaan berkualitas baik di harga murah, dan menyimpannya dalam jangka panjang.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait kepemilikan saham di atas 1 persen, Lo Kheng Hong tercatat memiliki saham Sritex sebanyak 209.339.500 lembar per 27 Februari 2026, atau setara 1,02 persen dari total saham beredar.

Dengan harga SRIL sebesar Rp146 per lembar, nilai kepemilikan saham Lo Kheng Hong di Sritex setara Rp30,56 miliar. Kini, dana tersebut tertahan di Sritex, dengan ketidakpastian apakah dapat kembali utuh, atau sebagian.