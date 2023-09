Tebar Amplop di Masjid, Said Abdullah Beraset Rp84,5 Miliar Rumahnya Dijaga Polisi

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PDIP, Said Abdullah menikmati perjalanan dengan private jet sambil merokok. (Foto: Twitter/@/AT_AbdillahToha)

Aksi tebar amplop merah berlogo PDIP berisikan duit Rp300 ribu di sebuah masjid di Sumenep, Madura, menyeret Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah.

Ternyata, Said Abdullah memang punya kekayaan luar biasa alias tajir melintir. Asetnya berupa properti berderet di Jakarta Selatan, termasuk jejeran SPBU alias pom bensin.

Hari-hari ini, nama Said Abdullah, politikus senior PDI Perjuangan, kembali kondang. Sejatinya, Said sudah terkenal karena dia termasuk politisi lawas di DPR. Akan tetapi, kali ini, Said kesandung bagi-bagi amplop merah berisi duit Rp300 ribu. Videonya viral di medsos.

Said tidak membantah bahwa bagi-bagi amplop berlogo PDIP itu, dilakukannya. Namun, menurut Said, langkah tersebut bukanlah money politic, karena dia belum resmi ditetapkan sebagai calon legislatif (caleg), atau apapun.

Dia berdalih bahwa lelaku tersebut dalam rangka menjalankan zakat maal, sesuai tuntutan Rukun Islam. "Bagi saya itu zakat mal, rukun Islam. Kalau saya tidak keluarkan, gugur iman saya," ujarnya.

Kalau benar dalam rangka menjalankan Rukun Islam, tentu ada tata cara yang sesuai agama. Semisal, beramal baik termasuk zakat mal, tidak perlu diketahui orang. Tiada maksud selain berharap ridho Ilahi. Bukan agar dipilih rakyat untuk jabatan politik di DPR atau DPRD.

Tapi okelah, namanya juga usaha. Said memang bukan orang sembarangan. Paling tidak dari kekayaannya, angkanya terus menggunung tiap tahun. Pada 2021, asetnya bertambah Rp32 miliar dibanding 2020. Berdasarkan laporan harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Said Abdullah mencapai Rp84,5 miliar. Bahkan kekayaan Presiden Jokowi sebesar Rp71,4 miliar pun kalah.

Ternyata, koleksi properti pria yang sebelumnya dikenal sebagai juragan bahan bangunan alias material ini, cukup banyak. Yang tercatat ada 32 lokasi, senilai Rp61,98 miliar. Itu kalau harga belum naik. Tersebar di Jakarta Selatan, Cilacap dan Sumenep.

Rumah yang dihuninya berada tak jauh dari Lapangan Golf Matoa di Jalan Kahfi, Jakarta Selatan. Tak mudah untuk sekedar bertamu karena banyak polisi yang berjaga-jaga di luar pintu masuk rumahnya.

Untuk alat transportasi dan mesin, harta kekayaan Said sebesar Rp1,69 miliar dengan rincian satu mobil Fortuner Jeep tahun 2016 dan satu mobil Alphard Minibus tahun 2016.

Selain itu, Said punya harta bergerak senilai Rp2,58 miliar. Dia juga memiliki surat berharga senilai Rp566.805.140. Sedangkan harta kas dan setara kas senilai Rp17,7 miliar. Pada tahun 2021, Said tak tercatat memiliki utang.

Pada September 2022, sebuah video yang menayangkan Said Abdullah tengah merokok di pesawat pribadi, viral. Menggunakan jas dan jam tangan mewah, politisi berdarah Madura ini, tengah menikmati hisapan cerutu. Bisa jadi itu memang pesawat pribadinya. Untuk mendukung mobilitas menuju Dapilnya di Sumenep yang kini sudah punya Bandara Trunojoyo.