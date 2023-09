Sajian Menarik dari DC Fandome 2021: Trailer The Batman Hingga The Flash

Sejumlah trailer dari film dan serial adaptasi komik DC diperlihatkan dalam acara DC Fandome 2021 yang berlangsung pada Sabtu kemarin (18/10). Selain Black Adam beberapa di antaranya yang cukup menyita perhatian adalah dari film The Flash, The Batman, dan serial Peacemaker.



Dalam trailer The Flash terdapat sejumlah adegan yang sangat menarik. Salah satunya adalah kemunculan dua karakter Barry Allen alias The Flash yang sama-sama diperankan aktor Ezra Miller.



Selain itu, terlihat pula Supergirl yang diperankan Sasha Calle dan sosok Batman yang tidak diperlihatkan wajahnya. Sejumlah penggemar berspekulasi bahwa Batman tersebut adalah Batman versi Michael Keaton.



Batman versi Keaton bisa muncul dalam The Flash kerana konsep multi semesta atau multiverse. Dengan begitu, The Flash yang berada di semesta berbeda dengan Batman versi Keaton bisa bersinggungan.



Penulis skenario Christina Hodson sempat mengatakan film ini dibuat berdasarkan seri mini komik Flashpoint (2011). Dalam komik tersebut, The Flash berada di semesta yang berbeda setelah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk menyelamatkan ibunya.



Sampai saat ini The Flash akan menjadi film DCEU pertama yang menerapkan konsep multiverse alias multi-semesta. Film ini dijadwalkan rilis pada Juli 2022 setelah beberapa kali ditunda.





The Batman



Selanjutnya ada trailer film The Batman terbaru yang dibintangi Robert Pattinson yang mendapatkan pujian dari Zack Snyder. Komentar tersebut membuat sutradara Matt Reeves film The Batman senang.



The Batman merupakan film solo superhero Batman terbaru dari Warner Bros. Pictures. Film ini disutradarai Matt Reeves dan menampilkan Robert Pattinson sebagai Batman atau Bruce Wayne.



Trailer cukup banyak membuat fans kagum melihat tahun-tahun awal Batman yang lebih misterius menghajar musuh-musuhnya seperti The Riddler dan Penguin yang hadir dalam trailer ini. The Batman dijadwalkan tayang pada 4 Maret 2022.







The Peacemaker

Terakhir asal usul sosok Peacemaker yang diperankan John Cena digambarkan dalam trailer terbaru. Ia diperlihatkan bergabung dengan sebuah kelompok untuk membunuh orang-orang jahat.



Adegan itu disambung dengan pertemuan antara Peacemaker bersama ayahnya, Auggie Smith, yang diperankan oleh Robert Patrick. Smith heran mengapa anaknya bisa tumbuh menjadi seperti sekarang.



Sebelumnya, karakter Peacemaker muncul dalam film The Suicide Squad (2021) sebagai salah satu anggota Suicide Squad. Dalam film itu ia digambarkan sebagai orang yang rela menghalalkan segala cara demi perdamaian.



Musim pertama serial Peacemaker berisikan delapan episode yang disutradarai Jody Hill dan Rosemary Rodriguez. Serial ini dijadwalkan rilis mulai 13 Januari 2022.