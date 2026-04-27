Saksi Mata: Mobil Mogok di Perlintasan Picu KRL Berhenti, Lalu Diseruduk Argo Bromo

Kondisi gerbong KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). (Foto: Antara)

Tragedi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur memakan korban dalam jumlah signifikan. Puluhan penumpang mengalami luka-luka akibat tabrakan dahsyat antara KRL Commuter Line dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026) malam. Para korban langsung dievakuasi ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

Proses evakuasi berlangsung dramatis. Para korban yang berhasil dikeluarkan dari rangkaian KRL dipindahkan terlebih dahulu ke lantai dua Stasiun Bekasi Timur sebelum diberangkatkan ke fasilitas kesehatan terdekat menggunakan ambulans yang berdatangan silih berganti.

Kesaksian Penumpang Selamat: "Kejadiannya Begitu Cepat"

Andi (42), salah satu penumpang yang selamat dari maut, menceritakan momen mencekam saat tabrakan terjadi. Ia mengaku tidak menyangka rangkaian kereta yang ditumpanginya akan dihantam dari belakang oleh kereta jarak jauh.

"Kejadiannya begitu cepat, kereta jarak jauh menabrak kami di KRL," ujar Andi dengan suara bergetar di lokasi kejadian, Senin (27/4) malam dikutip dari Antara.

Andi mengungkapkan, KRL yang ditumpanginya saat itu dalam kondisi berhenti total. Penyebabnya, sebuah kendaraan roda empat mengalami mogok tepat di perlintasan kereta api dekat Stasiun Bekasi Timur, sehingga masinis terpaksa mengerem rangkaian kereta secara mendadak.

"Yang ditabrak gerbong paling belakang, gerbong khusus wanita itu yang paling belakang," tutur Andi sambil menunjuk ke arah rangkaian KRL yang ringsek.

Dugaan Korban Tewas, Mayoritas Perempuan

Saksi mata lain di lokasi memberikan keterangan yang lebih memilukan. Berdasarkan pengamatannya, dugaan korban jiwa berasal dari penumpang gerbong khusus perempuan yang menjadi titik benturan dengan lokomotif KA Argo Bromo Anggrek.

"Kejadiannya terjadi pukul 20.53 WIB. Kondisi penumpang KRL dari arah Stasiun Bekasi berhenti. Kemungkinan ada korban tewas, kebanyakan wanita," ungkap saksi tersebut dengan nada cemas.

Posisi gerbong khusus perempuan yang berada di rangkaian paling buntut KRL membuat dampak tabrakan terkonsentrasi di gerbong tersebut. Lokomotif KA Argo Bromo Anggrek yang melaju kencang dari arah belakang menghantam gerbong dengan kekuatan penuh hingga menyebabkan kerusakan struktural parah.

Operasi Evakuasi Gabungan Dikerahkan

Operasi penyelamatan korban melibatkan tim gabungan dalam skala besar. Petugas keamanan stasiun, personel pemadam kebakaran (Damkar), tim medis, prajurit TNI, anggota Polri, hingga warga sekitar bahu-membahu mengevakuasi korban yang masih terjebak di dalam gerbong KRL yang ringsek.

Hingga laporan ini diturunkan, proses evakuasi masih terus berlangsung. Petugas dilaporkan kesulitan mengeluarkan sebagian korban karena kondisi gerbong yang remuk dan terjepit. Peralatan berat diturunkan untuk membuka akses ke ruang dalam gerbong yang menjadi titik kritis lokasi korban terjebak.

Suasana di sekitar Stasiun Bekasi Timur dilaporkan sangat mencekam. Tangis histeris keluarga yang mencari sanak saudara mereka memenuhi area stasiun, sementara petugas terus berjibaku melawan waktu untuk menyelamatkan nyawa korban yang masih tertinggal di dalam puing-puing gerbong.

Layanan Informasi KAI

PT KAI sebelumnya telah membuka layanan resmi bagi keluarga korban yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Masyarakat dapat menghubungi WhatsApp 0811-2223-3121 atau Call Center 121 untuk mendapatkan pembaruan kondisi korban dan kerabat.

Manajemen KAI melalui Vice President Corporate Communication Anne Purba memastikan seluruh sumber daya dikerahkan untuk proses evakuasi dengan prioritas utama keselamatan jiwa para penumpang.