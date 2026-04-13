Saling Gertak di Jalur Minyak: Iran Sebut Ancaman Blokade Trump Konyol, Siapkan Balasan Besar

Ukuran Font Kecil Besar

Ketegangan di kawasan Timur Tengah mencapai titik didih baru. Pemerintah Iran secara terbuka mengejek ancaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berencana memblokade Selat Hormuz. Teheran menyebut gertakan Washington sebagai tindakan konyol dan memastikan telah menyiapkan 'balasan besar'.

Kepala Angkatan Laut Iran, Shahram Irani, menegaskan bahwa seluruh pergerakan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut kini berada dalam pengawasan ketat radar mereka. Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas perintah Trump kepada Angkatan Laut AS untuk menutup jalur urat nadi minyak dunia tersebut.

"Para prajurit pemberani dari Angkatan Laut Tentara Republik Islam Iran memantau dan mengawasi semua pergerakan tentara Amerika yang agresif di wilayah tersebut," tegas Irani dalam tayangan televisi pemerintah, Minggu (12/4/2026).

Irani tak ragu menggunakan kata-kata tajam untuk menyerang wibawa sang presiden AS. "Ancaman presiden AS untuk memblokade Iran di laut... Sangat konyol dan menggelikan," imbuhnya.

Gagalnya Diplomasi di Islamabad

Eskalasi ini menjadi babak baru yang mengkhawatirkan setelah perundingan maraton antara delegasi AS dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir buntu. Upaya diplomatik yang diharapkan mampu meredam perang di Timur Tengah justru layu sebelum berkembang, menyisakan opsi militer di meja kedua belah pihak.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin perundingan di Islamabad, menyatakan negaranya tidak akan bergeser satu inci pun dari tekanan Washington.

"Kalau mereka melawan, kami akan melawan. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun. Biarkan mereka menguji tekad kami sekali lagi agar kami bisa memberi mereka pelajaran lebih besar," ujar Ghalibaf setibanya di Teheran.

Peringatan 'Pusaran Maut' Garda Revolusi

Sentimen serupa ditekankan oleh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC). Melalui platform X, IRGC memamerkan kekuatan dengan merilis video yang menunjukkan kapal-kapal militer lawan berada dalam bidikan sasaran. Mereka menegaskan bahwa Selat Hormuz—jalur yang dilalui seperlima pasokan minyak dunia—berada dalam kendali penuh mereka.

"Semua lalu lintas berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata. Musuh akan terjebak dalam pusaran mematikan di selat jika membuat langkah yang salah," tulis pernyataan resmi IRGC.

Meski demikian, Teheran masih memberikan ruang bagi pelayaran sipil selama mematuhi peraturan internasional. Namun, mereka memperingatkan bahwa kapal militer asing yang mendekat akan dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan ditindak secara militer.

Ambisi Trump: Putus Aliran Dolar Iran

Di sisi seberang, Donald Trump berdalih bahwa blokade ini bertujuan untuk "membersihkan" selat dari ranjau dan memastikan keamanan pelayaran jangka panjang. Namun, di balik narasi tersebut, ada motif ekonomi yang sangat kuat: menghancurkan pendapatan minyak Iran.

Trump menegaskan tidak akan membiarkan Iran meraup keuntungan ekonomi dari penjualan minyak selama ketegangan masih berlangsung.

“Kami tidak akan membiarkan Iran menghasilkan uang dari penjualan minyak kepada pihak yang mereka sukai. Ini akan berlaku untuk semua atau tidak sama sekali,” kata Trump dengan retorika khasnya.

Langkah blokade ini merupakan upaya paling ekstrem Washington untuk menekan Teheran agar menyerah pada tuntutan AS terkait stabilitas regional. Namun, dengan posisi Iran yang siap melakukan perlawanan total, Selat Hormuz kini resmi menjadi 'kotak korek api' yang siap meledak sewaktu-waktu.