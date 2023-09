Sambangi Markas PSSI, Presiden FIFA Dihadiahi Bola

Presiden FIFA Gianni Infantino membawa pulang oleh-oleh bola dari hasil pertemuannya di Kantor PSSI, di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (18/10/2022).

Pantauan Inilah.com di lokasi, Gianni menyudahi pertemuan dengan sejumlah petinggi PSSI termasuk Ketua Umum Mochamad Iriawan alias Iwan Bule sekitar pukul 17.10 WIB.

Ia keluar dari lobby GBK Arena didampingi beberapa staf PSSI. Selain Iwan Bule, turut mendampingi Sekretaris Jenderal Yunus Nusi dan Exco PSSI Ahmad Riyadh.

Menariknya, Iwan Bule memberikan sebuah cinderamata kepada Gianni sebelum meninggalkan kantor PSSI. Sebuah bola dengan corak merah-putih menjadi tanda perpisahan Gianni dengan para petinggi federasi.

“Thank you for the ball (terima kasih atas bolanya),” kata Gianni kepada Iwan Bule.

Awak media pun mengabadikan momen tersebut. Gianni juga tampak menyapa wartawan, yang kemudian ia bersama Iwan Bule kembali menaiki mobil yang sama dan meninggalkan lokasi.

Dari informasi yang terhimpun, Gianni dijadwalkan akan menjajal lapangan Stadion Madya Senayan, setelah pertemuan dengan PSSI. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait mengenai hal tersebut.

Seperti diketahui, kedatangan Infantino ke Indonesia adalah tindak lanjut atas suratnya kepada Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Erick Thohir berkenaan dengan rencana besar transformasi sepak bola Indonesia pasca-Tragedi Kanjuruhan.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa siang menyambut kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka, Jakarta.

Jokowi pun sempat menerima cinderamata berupa jersey dan bola resmi Piala Dunia Qatar dari Presiden FIFA Gianni Infantinno di Istana Kepresidenan.