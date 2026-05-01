Sambut Baik Perpres ILO 188, Trenggono: Langkah Optimal Lindungi Awak Kapal Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. (Foto: Antara/HO-Humas KKP)

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia sebagai bentuk ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) 188. Kebijakan ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.

Penerbitan aturan tersebut menandai langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan, yang selama ini dikenal memiliki risiko tinggi, baik dari faktor alam maupun lingkungan kerja.

Melalui Perpres tersebut, negara menjamin perlindungan bagi awak kapal perikanan secara menyeluruh, mulai dari proses perekrutan, kejelasan hubungan kerja, hingga aspek keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah sejak tahun sebelumnya.

"KKP bergerak cepat sejak peringatan May Day tahun lalu ketika Pak Presiden mengumumkan akan meratifikasi, sejumlah aksi strategis kami lakukan bersama sejumlah pihak, dan alhamdulilah berhasil direalisasikan," ujar Trenggono dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Menurutnya, ratifikasi Konvensi ILO 188 menjadi pijakan penting dalam membenahi tata kelola ketenagakerjaan di sektor perikanan tangkap. Sebelumnya, pemerintah juga telah mengadopsi standar internasional STCW-F 1995 beserta amandemennya sebagai acuan peningkatan standar kerja.

Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) turut menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola pengawakan kapal perikanan dengan mengacu pada konvensi internasional tersebut.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menambahkan, pihaknya juga tengah memproses ratifikasi Cape Town Agreement 2012 yang diinisiasi International Maritime Organization (IMO). Kesepakatan itu mengatur standar keselamatan kapal perikanan, mulai dari desain hingga operasional.

"Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi awak kapal perikanan," ujarnya.

Dalam aturan terbaru tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah poin penting, antara lain batas usia minimal 18 tahun bagi awak kapal, persyaratan kompetensi dan kesehatan, kepesertaan jaminan sosial, hingga kewajiban perjanjian kerja laut.

Selain itu, regulasi juga mengatur sistem pengupahan yang lebih transparan, jam kerja dan waktu istirahat yang layak, serta jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Termasuk di dalamnya penyediaan konsumsi, akomodasi, hingga mekanisme pemulangan awak kapal yang menjadi tanggung jawab pemilik kapal.

Pemerintah berencana segera melakukan sosialisasi aturan ini bersama kementerian terkait kepada para nelayan dan pelaku usaha perikanan.