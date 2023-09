Sambut Hari Valentine, CGV Tawarkan Harga Tiket Spesial

Jaringan bioskop CGV memberikan sejumlah tawaran menyambut Hari Kasih Sayang atau Valentine's Day, salah satunya harga tiket Rp20.000 untuk lima judul film.

Kelima film ini adalah 'The Policeman Lineage', 'Blackbox', 'Till We Meet Again', 'Happy New Year', dan 'Sword Art Online', demikian diungkap dalam siaran pers CGV.

Selain itu, ada diskon 50 persen Spicy Popcorn bersamaan dengan pembelian tiket film-film tersebut.

Harga tiket ini berlaku mulai Jumat, 11 Februari hingga Selasa, 15 Februari 2022 di CGV Grand Indonesia Jakarta, CGV Pacific Place Jakarta, CGV BellaTerra Jakarta, CGV Vivo Sentul, CGV Social Market Palembang, CGV Marvell City Surabaya, CGV Maspion Mall Surabaya, CGV Park Avenue Batam, dan CGV Transmart Mataram.

Masih terkait Hari Valentine, pihak bioskop juga menawarkan 'Special Valentine Set Menu CGV Kitchen' hingga 28 Februari 2022.

Sda sejumlah film yang sedang diputar di CGV Indonesia pada pekan ini, di antaranya 'Kukira Kau Rumah' yang berkisah tentang perjuangan Niskala (Prilly Latuconsina) menghadapi gangguan Bipolar Disorder dan pertemuannya dengan Pram (Jourdy Pranata) seorang laki-laki yang merasa kesepian. Film ini sudah menembus lebih dari 1,5 juta penonton dalam delapan hari penayangan.

Berikutnya ada film 'Death on The Nile' yang menguak misteri pembunuhan di atas kapal pesiar mewah yang berlayar di Sungai Nile. Detektif terkenal, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) bertindak dalam pencarian ini.

Kemudian film 'Marry Me' yang berisi kisah cinta modern tentang selebritas, pernikahan, dan media sosial. Film ini mengisahkan Jennifer Lopez yang memerankan seorang diva/superstar Pop bernama Kat Valdez, yang sukses menggelar pernikahannya bersama Bastian (Maluma) dalam sebuah konser.