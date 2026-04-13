Sambut Kedatangan Prabowo di Kremlin, Putin: Selamat Datang Sahabatku

Presiden Rusia Vladimir Putin saat menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama rombongan di Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut baik kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto di Kremlin, Moskow, Senin (13/4/2026).

Dalam sambutannya, Putin menyampaikan terima kasih atas kesediaan Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Moskow.

“Yang mulia bapak presiden, teman yang kami muliakan. Pertama, izinkan (saya) menyampaikan terima kasih banyak paling tulus atas yang mulia sempat menerima undangan kami dan berkunjung ke Moskow,” kata Putin.

Putin bahkan tak ragu mengungkapkan kedekatannya dengan eks Menteri Pertahanan ini. Ia menyebut Prabowo sebagai sahabat dan mengaku gembira dengan kehadiran Prabowo di Rusia.

“Yang mulia, sahabatku yang baik. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat senang, bahwa kontak kami diadakan secara regular dan mempunyai pengisian yang cukup berbobot,” ujarnya.

Lebih lanjut, Putin juga mengungkapkan rasa bangganya atas kemitraan yang terjalin antara Rusia dengan Indonesia. Menurutnya, dari kemitraan tersebut mampu memberikan dampak cukup besar bagi kedua negara.

“Beberapa waktu yang lalu, kita telah terima deklarasi mengenai kemitraan strategis antara kedua negara kita. Dan saya sangat senang bahwa kita laksanakan langkah-langkah yang memberikan isi besar, cukup besar, kepada hubungan negara kita,” tuturnya.

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo-2, Moskow, Rusia, pada Senin (13/4/2026) pukul 07.45 waktu setempat. Kunjungan ini untuk memperkuat hubungan bilateral serta meningkatkan kerja sama strategis antara Indonesia dan Federasi Rusia.

Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Deputy Foreign Minister Rusia Andrey Rudenko, Director of State Protocol Department Igor Bogdashev, serta Duta Besar RI untuk Rusia Jose Tavares dan Atase Pertahanan RI Marsma TNI Budi Susilo.

Selama di Moskow, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk mempererat kemitraan, terutama di bidang energi dan sektor prioritas lainnya.

Dalam lawatan kali ini, Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

