Sampah Menggunung, Gubernur DKI Perintahkan Pasar di Jakarta Bersih dan Nyaman

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta jajaran meresmikan groundbreaking di Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026). (Foto: Antara/Lifia Mawaddah Putri)

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan kepada Pasar Jaya agar pasar-pasar di ibu kota lebih bersih dan nyaman untuk masyarakat. Pramono menyoroti agar jangan sampai penumpukan sampah di pasar seperti di Kramat Jati kembali terulang.

“Saya sudah meminta kepada Bapak Dirut (Pasar Jaya) mudah-mudahan semua pasar ini bisa betul-betul menjadi lebih bersih, lebih rapi, dan masyarakat bisa menikmati itu,” ujar Pramono di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Untuk itu ia menekankan agar persoalan ini cepat diselesaikan, sehingga suasana pasar menjadi lebih bersih dan nyaman.

“Saya sudah meminta kepada Dirut Pasar Jaya untuk segera yang di Kramat Jati diselesaikan,” ujar Pramono.

153 Pasar

lebih lanjut Pramono menyebut, saat ini Jakarta memiliki total 153 pasar. Ke depannya, Pramono mengatakan pihaknya akan melakukan revitalisasi agar masyarakat bisa berbelanja dengan nyaman di pasar.

Salah satunya pada hari ini, Pramono telah meresmikan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dua pasar, yakni Pasar Gardu Asem dan Pasar Kramat Jaya.

Nantinya, pasar itu akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas termasuk tempat pembuangan sampah sementara.

Diharapkan, nantinya pasar-pasar di Jakarta dapat menjadi panutan atau role model untuk dicontoh oleh daerah lain.

Adapun ditargetkan pelaksanaan pembangunan Pasar Kramat Jaya akan rampung dalam jangka waktu delapan bulan atau Januari 2027.

Sementara Pasar Gardu Asem ditargetkan akan selesai pada 11 bulan ke depan atau Maret 2027.