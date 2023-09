Samsung dan Apple Berbagi Tahta Ponsel Dunia di 2022, Ini Daftar 5 Besarnya

Perusahaan firma riset, Canalys baru saja merilis laporan yang berfokus pada total pangsa smartphone dan kinerja setahun penuh untuk kuartal keempat tahun lalu (Oktober-Desember).

Samsung masih menjadi raja pasar ponsel global, tapi kondisi pasarnya sendiri sedang tidak baik.

Sedangkan Apple menguasai pasar ponsel global pada kuartal keempat tahun 2022 dengan pangsa pasar 25%.

Secara keseluruhan, situasi vendor smartphone mengalami perlambatan. Pasar turun 17% di Q4 dibandingkan dengan Q4 2021.

Pengiriman tahunan turun 11% menjadi kurang dari 1,2 miliar unit. Vendor smartphone berjuang dalam lingkungan perdagangan yang sulit sepanjang tahun 2022.

"Q4 menandai kinerja tahunan dan Q4 jadi yang terburuk dalam satu dekade,” kata Analis Riset Canalys Runar Bjorhovde.<

Global smartphone market fell by 17% in Q4. Full year 2022 finished <1.2 billion units.

Dia mengatakan perusahaan sangat berhati-hati dalam memperkenalkan produk baru, yang menyebabkan pengiriman lebih rendah pada kuartal keempat.

Belanja akhir tahun membantu mengurangi inventaris, berkat insentif yang kuat dari pengecer.

Sementara permintaan rata-rata telah menurun selama tiga bulan terakhir, permintaan puncak mulai goyah di kuartal keempat.

Kinerja pasar pada kuartal IV 2022 berbeda dengan kuartal IV 2021, ketika permintaan meningkat dan penawaran menurun.

Jika membandingkan dengan kuartal keempat tahun 2021, pangsa Apple turun 2%, Samsung dan Oppo 1%, Vivo tidak berubah, dan Xiaomi 2%.

Menurut laporan dari situs GSM Arena pada Kamis, (19/1/2023), penurunan Xiaomi tampaknya terutama karena persaingan di India.

Sepanjang tahun, Samsung memimpin dengan 22% pasar, selanjutnya Apple dengan 19% dan Xiaomi dengan 13%. Oppo dan Vivo masing-masing memegang 9% pangsa pasar.

Dibandingkan tahun 2021, pangsa Samsung dan Apple meningkat 2%, Oppo 2%, dan Xiaomi dan Vivo 1%. Pada tahun 2023, Canalys memprediksi adanya pertumbuhan rendah hingga minimal di pasar secara keseluruhan.

Penjual mengambil pendekatan yang hati-hati tahun ini, memprioritaskan keuntungan, melindungi bisnis, dan memotong biaya untuk beradaptasi dengan pasar baru.