Samsung Rebut Kembali Takhta Smartphone Global pada Kuartal I 2026

Samsung kembali mengukuhkan posisinya sebagai raja smartphone dunia. Raksasa teknologi asal Korea Selatan ini sukses merebut kembali puncak pasar ponsel pintar global pada kuartal pertama 2026, setelah sempat kehilangan takhta tersebut dari Apple pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan terbaru dari firma riset Omdia, Sabtu (2/5/2026), Samsung mencatatkan angka pengiriman yang impresif sebesar 65,4 juta unit. Pencapaian ini memberikan Samsung pangsa pasar sebesar 22 persen, atau tumbuh sekitar 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Motor utama keberhasilan Samsung kali ini tak lain adalah performa gemilang lini flagship terbaru mereka, Galaxy S26. Penjualan kuat di seluruh varian, mulai dari Galaxy S26 standar hingga Galaxy S26+, menjadi penyokong utama. Namun, varian Galaxy S26 Ultra tetap menjadi primadona dan model paling diminati meskipun dibanderol dengan harga tertinggi.

Apple Tergeser ke Posisi Kedua

Di sisi lain, Apple harus rela turun ke peringkat kedua. Perusahaan asal Cupertino ini mencatatkan pengiriman sebanyak 60,4 juta unit iPhone dengan raihan pangsa pasar 20 persen. Meski tergeser, posisi Apple sebenarnya masih menunjukkan tren positif jika dibandingkan tahun lalu yang berada di angka 19 persen.

Ketangguhan Samsung dan Apple di papan atas tampak kontras dengan performa sejumlah produsen asal China yang justru mengalami kelesuan. Xiaomi, yang menempati posisi ketiga dengan pengiriman 33,8 juta unit (pangsa pasar 11 persen), tercatat mengalami penurunan pengiriman yang cukup tajam, yakni 19 persen secara tahunan.

Kondisi serupa dialami oleh OPPO dan Vivo. OPPO menempati urutan keempat dengan 30,7 juta unit (turun 6 persen), sementara Vivo mengirimkan 21,3 juta unit dengan pangsa pasar 7 persen (turun 7 persen secara tahunan).

Pasar Global Tumbuh Tipis

Secara keseluruhan, industri ponsel pintar global hanya mencatatkan pertumbuhan tipis sekitar 1 persen pada kuartal pertama 2026. Meskipun awal tahun ini dimulai dengan cukup baik bagi Samsung, para analis memperingatkan adanya potensi awan mendung di paruh kedua tahun ini.

Omdia memprediksi pasar berpotensi melemah seiring dengan tren kenaikan harga chip memori. Lonjakan biaya komponen ini diperkirakan bakal menekan margin pendapatan para produsen ponsel pintar dalam beberapa tahun ke depan, yang kemungkinan besar akan berdampak pada harga jual ke konsumen.