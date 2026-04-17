S&P Pertahankan Rating Investasi RI Tetap Stabil, Menkeu: Defisit Kita Jaga di Bawah 3 Persen

Ukuran Font Kecil Besar

Kepercayaan dunia internasional terhadap ketahanan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kian menguat. Kabar terbaru datang dari Washington DC, Amerika Serikat (AS), di mana lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) resmi mempertahankan peringkat kredit (sovereign credit rating) Republik Indonesia pada level Triple B (BBB) dengan outlook yang tetap stabil.

Peringkat Triple B merupakan kategori Investment Grade atau layak investasi. Status ini menjadi sinyal positif bagi investor global bahwa Indonesia memiliki risiko gagal bayar (default) yang relatif rendah di tengah dinamika ekonomi dunia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kepastian tersebut usai menggelar pertemuan mendalam dengan tim S&P pada Kamis (16/4/2026). Dalam pertemuan tersebut, S&P secara jeli membedah postur fiskal Indonesia, terutama mengenai konsistensi pengelolaan defisit anggaran.

"Mereka menanyakan cukup detail kondisi fiskal kita, termasuk defisit tahun ini dan tahun lalu. Utamanya mereka ingin melihat apakah kita konsisten menjaga di bawah 3 persen dari PDB. Saya tegaskan, kita konsisten. Presiden Prabowo telah memberikan arahan bahwa defisit kita tetap dijaga di bawah 3 persen," ujar Purbaya.

Reformasi Pajak Jadi Kunci

Selain masalah defisit, S&P turut menyoroti rasio pembayaran utang terhadap pendapatan atau pajak. Menjawab kekhawatiran tersebut, Menkeu Purbaya meyakinkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah proaktif melalui restrukturisasi organisasi pada Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai.

Hasilnya mulai terlihat nyata. Purbaya memaparkan data impresif di mana pertumbuhan pajak pada dua bulan pertama tahun 2026 mencapai 30 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode Januari-Maret tahun lalu, pertumbuhan tercatat stabil di angka 20 persen.

"Melihat performa itu, mereka sepertinya cukup puas. Berita yang menyenangkan bagi saya adalah S&P memberikan konfirmasi bahwa rating kita tetap Triple B dengan outlook stabil," tambahnya.

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV Membaik

S&P juga memberikan catatan positif terhadap geliat ekonomi domestik. Berdasarkan laporan awal, defisit anggaran Indonesia berada di angka 2,9 persen, namun diprediksi akan terkendali di level 2,8 persen pada angka akhir. Aktivitas makro dan mikro ekonomi di era pemerintahan saat ini dinilai menunjukkan tren perbaikan yang signifikan.

"Yang terpenting adalah mereka melihat pertumbuhan kita membaik di triwulan ke IV dibanding periode sebelumnya. Itu indikator awal yang membuat mereka sangat positif dengan rasio kita," jelas Purbaya.

Terkait rasio pembayaran bunga utang yang sempat didiskusikan karena berada di atas 15 persen dari pendapatan, Menkeu berjanji akan terus melakukan pemantauan ketat. Pemerintah berkomitmen memastikan fiskal tidak memburuk dari sisi beban pembayaran.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga meluruskan isu mengenai laporan yang menyebut Indonesia memiliki risiko tinggi di kawasan Asia. Menurutnya, penilaian negatif tersebut mengacu pada data lama sebelum pertemuan klarifikasi dengan S&P digelar. Dengan konfirmasi terbaru ini, Indonesia membuktikan bahwa pondasi ekonominya tetap kokoh dan terukur.