Sandy Walsh Jadi Pemain Indonesia Pertama yang Raih Gelar Juara Liga Thailand

Sandy Walsh dari Buriram United menendang bola selama pertandingan Grup Babak Elite Wilayah Timur Liga Champions AFC 2025-26 antara Melbourne City dan Buriram United di Stadion Persegi Panjang Melbourne pada 21 Oktober 2025 di Melbourne, Australia. (Foto: Daniel Pockett/Getty Images)

Bek sayap kanan Timnas Indonesia, Sandy Walsh, mencetak sejarah baru bagi persepakbolaan nasional. Ia menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar juara di kompetisi kasta tertinggi Liga Thailand, bersama Buriram United, Minggu (12/4).

Pencapaian bersejarah ini menjadikan Sandy Walsh sebagai nama yang akan selalu dikenang dalam catatan sepak bola Indonesia di pentas Asia Tenggara.

Juara Tanpa Turun ke Lapangan

Uniknya, Buriram United memastikan gelar juara bukan di atas lapangan, melainkan dari hasil pertandingan lain. Kekalahan Bangkok United dari Nakhon Ratchasima membuat tim berjuluk Thunder Castle itu secara matematis tidak lagi bisa dikejar oleh pesaing mana pun, meski baru menuntaskan 25 dari 26 pertandingan musim ini.

Tiga tim pesaing terdekat — Port FC, Ratchaburi FC, dan Bangkok United — tidak lagi mampu mengancam posisi Buriram. Port FC dan Ratchaburi FC paling banyak hanya bisa mengemas 62 poin hingga akhir musim, sedangkan Buriram sudah mengoleksi 63 poin. Gelar juara pun resmi berada di tangan skuad asuhan pelatih Mark Jackson itu.

Langsung Juara di Musim Perdana

Sandy Walsh bergabung dengan Buriram United pada awal 2026 setelah didatangkan dari klub Jepang, Yokohama F. Marinos. Di musim perdananya bersama Thunder Castle, pemain berposisi bek sayap kanan itu langsung memberikan persembahan terbaik — sebuah gelar juara liga.

Sejauh ini Sandy telah tampil dalam 27 pertandingan di seluruh kompetisi dan menyumbangkan tiga gol untuk tim.

Capaian yang Belum Pernah Diraih Pendahulunya

Sebelum Sandy, sejumlah nama besar sepak bola Indonesia juga pernah mengadu nasib di Liga Thailand. Sebut saja Irfan Bachdim, Sergio van Dijk, Yanto Basna, hingga Greg Nwokolo. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil meraih gelar juara kompetisi kasta tertinggi Thailand.

Sandy Walsh-lah yang akhirnya memecah rekor tersebut — dan mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia.