Sang Raja Bola Mati Kembali: Shunsuke Nakamura Resmi Masuk Staf Pelatih Jepang!

Ukuran Font Kecil Besar

Timnas Jepang baru saja mendapatkan "senjata rahasia" baru di pinggir lapangan. Sosok pemilik tendangan bebas paling mematikan dalam sejarah sepak bola Asia, Shunsuke Nakamura, resmi diangkat menjadi staf kepelatihan Samurai Biru di bawah komando Hajime Moriyasu.

Langkah ini diambil Federasi Sepak Bola Jepang (JFA) sebagai persiapan serius menatap Piala Dunia 2026. Meski peran spesifiknya masih dirahasiakan, kehadiran Nakamura diyakini akan memberikan suntikan mental dan teknis luar biasa bagi para pemain.

Sempat Ragu, Akhirnya Luluh oleh Moriyasu

Nakamura mengaku sempat mempertimbangkan matang-matang tawaran ini, mengingat tanggung jawab besar di pundaknya menjelang kualifikasi akhir Piala Dunia.

"Saya memikirkan dampak kehadiran saya di momen krusial ini. Namun, setelah mendengar kata-kata penuh semangat dan dukungan dari Pelatih Moriyasu, saya akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan ini," ujar legenda yang pernah merumput di Celtic dan Espanyol tersebut.

Transfer Ilmu Sang Maestro

Bagi fans sepak bola, nama Nakamura identik dengan presisi bola mati yang sulit dihentikan kiper manapun. Selama membela Jepang dengan 98 caps, ia telah mencetak 24 gol, banyak di antaranya lahir dari kaki kiri ajaibnya.

Kini, tugas utamanya adalah menularkan insting tajam dan pengalaman berkompetisi di level tertinggi Eropa kepada generasi baru Jepang. Nakamura diharapkan mampu membantu tim mencapai target maksimal di panggung dunia pada Juni-Juli 2026 mendatang.

"Saya akan berusaha memiliki aspirasi yang sama dengan para pemain dan berkontribusi penuh untuk mencapai tujuan tim," tutupnya.