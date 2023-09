Sanksi AS Bidik Kilang Rusia, Harga Minyak Merangsek Naik Dekati US$120 per Barel

Sanksi AS yang menargetkan kilang-kilang Rusia membuat harga komoditas ini terus melonjak di perdagangan Asia pada Kamis (3/3/2022) sore. Sanksi tersebut melengkapi gangguan pengiriman dan penurunan stok minyak mentah AS ke posisi terendah multitahun.

Alhasil, harga minyak jenis Brent merangsek naik menuju 120 dolar AS per barel. Angka ini merupakan posisi tertinggi dalam hampir satu dekade.

Minyak mentah berjangka Brent naik ke 119,84 dolar AS per barel, merupakan level tertinggi sejak Mei 2012. Kontrak perdagangan Brent di posisi 119,78 dolar AS per barel pada pukul 07.52 GMT, melonjak 6,85 dolar AS atau 6,1 persen.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS mencapai level tertinggi 116,57 dolar AS per barel, tertinggi sejak September 2008, dan terangkat 5,81 dolar AS atau 5,3 persen menjadi diperdagangkan di 116,41 dolar AS per barel.

Kenaikan tersebut mengikuti putaran terakhir sanksi AS terhadap sektor penyulingan minyak Rusia yang menimbulkan kekhawatiran bahwa ekspor minyak dan gas Rusia dapat menjadi target berikutnya.

Sementara menerapkan sanksi ekonomi untuk mencoba membuat Rusia membatalkan invasi ke Ukraina, Washington telah berhenti menargetkan ekspor minyak dan gas Rusia karena pemerintahan Biden mempertimbangkan dampaknya pada pasar minyak global dan harga energi AS.

"Mereka mungkin mengatakan itu, tetapi lembaga keuangan global sedang melakukan pengangkatan berat dan melarang apa pun dengan Rusia yang tertulis di dokumentasi," kata analis OANDA Jeffrey Halley.

"Saya pikir selama Barat menahannya, minyak masih akan naik lebih tinggi."

ANZ Australia menaikkan target jangka pendek untuk minyak menjadi 125 dolar AS per barel, menambahkan bahwa kekurangan pasokan bisa mendorong kenaikan lebih lanjut.

Rusia adalah produsen minyak terbesar ketiga di dunia dan pengekspor minyak terbesar ke pasar global, menurut Badan Energi Internasional. Ekspor minyak mentah dan produk minyak Rusia mencapai 7,8 juta barel per hari pada Desember, kata badan tersebut.

OPEC+ belum akan Tambah Produksi Signifikan

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya adalah termasuk Rusia. Mereka terkenal sebagai OPEC+. Mereka memutuskan untuk mempertahankan peningkatan produksi sebesar 400.000 barel per hari pada Maret. Meskipun, ada lonjakan harga, menolak permintaan dari konsumen untuk lebih banyak memproduksi minyak mentah.

"OPEC+ pada dasarnya mengirim sinyal produksi apa pun untuk menenangkan pasar minyak yang tak terkendali. Ini mendorong peningkatan produksi 400.000 barel per hari dalam waktu singkat," kata analis RBC Capital Helima Croft dalam sebuah catatan.

"Sementara beberapa tetap terpaku dengan gagasan bahwa perjanjian Iran akan memberikan bantuan yang pasar sangat butuhkan. Kami sekali lagi memperingatkan bahwa kesepakatan itu masih belum selesai. Apalagi, keperluan jumlah pasokan akan terlalu kecil untuk mengisi kembali gangguan besar Rusia."

Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan mengunjungi Teheran pada Sabtu (5/3/2022), lapor kantor berita Iran Nournews. Ini menunjukkan dapat membantu membuka jalan menuju kebangkitan perjanjian nuklir Iran 2015 dengan negara-negara besar.

Sementara itu, persediaan minyak AS terus menurun. Stok di pusat minyak mentah utama Cushing, Oklahoma berada pada level terendah sejak 2018, sementara cadangan strategis AS turun ke level terendah hampir 20 tahun - dan itu sebelum rilis lain yang diumumkan oleh Gedung Putih pada Selasa (1/3/2022) bersamaan dengan negara-negara industri lainnya.