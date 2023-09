Sanksi Denda Ditunda, Pemilik Kendaraan Meski Tetap Uji Emisi

Pemprov DKI Jakarta batal menerapkan sanksi tilang bagi kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi yang sebelumnya direncanakan digelar pada 13 November 2021 mendatang. Meski demikian para pemilik kendaraan ,meski segera melakukan uji emisi, karena untuk mendeteksi kinerja mesin kendaraan dan mengurangi polusi udara yang disebabkan karena gas buang kendaraan bermotor.



"Kalau tidak sehat kendaraannya berarti dia akan salah satu penyumbang polusi udara di DKI Jakarta. Jadi memang kita harus taati peraturan tersebut," ujar Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin, Selasa (9/11/2021).



Masyarakat mestinya mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait uji emisi dengan tidak menunda-nunda. Saat ini sudah ada sejumlah tempat uji emisi di kawasan Jakarta yang bisa dimanfaatkan guna mengecek kendaraannya masing-masing.



"Semuanya tentang uji emisi sudah masif disebarkan oleh Pemerintah DKI kepada masyarakat. Jadi tinggal diikuti saja apa yang menjadi kebijakan DKI Jakarta untuk para pemilik kendaraan," katanya.



Pemprov DKI menunda penerapan sanksi denda bagi pengendara yang belum uji emisi atau kendaraannya tidak lulus uji emisi dari yang sedianya dimulai 13 November 2021. Pasalnya jumlah kendaraan bermotor yang sudah melakukan uji emisi baru mencapai sekitar 15 persen. Saat ini baru ada 254 bengkel uji emisi kendaraan roda empat dan 15 untuk roda dua.

Berikut 15 titik lokasi uji emisi untuk sepeda motor di Jakarta:



1. Toko Asco Motor

Jl. Pegangsan Dua No.99, RT.5/RW.2, Jakarta Utara



2. PT Astra International Tbk - Peugeot

Jl. Yos Sudarso Kav.24, Jakarta Utara



3. Indobuana Autoraya Sunter (Suzuki Center)

Jl. Danau Sunter Selatan, Blok O III, Jakarta Utara



4. PT Surganya Motor Indonesia (Planet Ban)

Jl. Perjuangan Panjang No. 35, Kebon Jeruk, Jakarta Barat



5. PT Panca Jaya Setia

Samsat Jakarta Barat



6. Kios Uji Emisi Auto Belss Motor

Jl. Letjen Suprapto Kav No.1, Jakarta Pusat



7. PT Wahana Ritelindo

Jl. Gunung Sahari Raya, No.32, Jakarta Pusat



8. PT Ponco Jaya Setia

Irti Monas, Jakarta Pusat



9. PT Rizqi Putra Pratama

Jl. Tebet Timur Dalam X, Jakrta Selatan



10. Benkel Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Mandala V No. 67, Cililitan, Jakarta Timur



11. CV Farama Consultant

Jl. Pahlawan Revolusi, No.7, Pondok Bambu, Jakarta Timur



12. PT Astra Int Honda Dewi Sartika

Jl. Dewi Sartika, No.255, Jakarta Timur



13. Indobuana Autoraya Sunter (Suzuki Duren Sawit)

Jl. Kolonel Sugiono, No.20, Jakarta Timur



14. PT Tritala Sakti Utama Motor

Jl. Matraman Raya, No. 63, Jakarta Timur



15. Yamaha Pelita Motor

Jl. Jend Pol RS Sukamto, No.1 A, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur



Berikut sebaran 257 titik lokasi uji emisi untuk mobil di Jakarta:



1. Jakarta Utara

44 titik



2. Jakarta Barat

62 titik



3. Jakarta Selatan

75 titik



4. Jakarta Pusat

27 titik



5. Jakarta Timur

49 titik