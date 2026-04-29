Awas! Terobos Palang Pintu Kereta Bisa Kena Sanksi Serius

Peristiwa kecelakaan maut antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line, dituding disebabkan oleh sebuah taksi yang mencoba menerobos perlintasan.

Jarak antara taksi yang mogok dengan KRL Commuter Line yang akan melintas sangat dekat hingga insiden tabrakan terjadi.

Tidak lama setelah insiden tersebut terjadi, terjadilah peristiwa kedua mengenaskan di mana KA Argo Bromo Anggrek yang sedang melaju cepat tidak dapat mengurangi kecepatan hingga menabrak KRL Commuter Line yang sedang berhenti menunggu area perlintasan steril.

Peristiwa ini mengajarkan kita semua bahaya menerobos palang pintu kereta. Biar peristiwa ini tidak lagi terjadi, mari simak dan dalami dasar hukum dan sanksi melanggar palang pintu kereta berkut ini:

Dasar Hukum Perkeretaapian

Bunyi Pasal 124 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sangat jelas menyatakan bahwa perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

"Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api."

Dasar hukum ini diperkuat dengan dua undang-undang lainnya:

Pasal 90 poin (d) UU No. 23 Tahun 2007 (Perkeretaapian) : Penyelenggara prasarana perkeretaapian berhak dan berwenang mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan.

Ini artinya, kendaraan pribadi, mobil kepresidenan, atau bahkan kendaraan prioritas seperti ambulans dan damkar, WAJIB berhenti dan memberikan jalan bagi kereta api dalam kondisi apapun.

Ketentuan pemberhentiannya juga diatur dalam Pasal 114 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana pengemudi kendaraan wajib:

Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu KA sudah ditutup.

Mendahulukan kereta api.

Memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Sanksi Hukum Bagi Pelanggar yang Menerobos Palang Pintu Kereta Api

Berdasarkan Pasal 296 UU No.22 Tahun 2009, para pengemudi yang mengabaikan sinyal dan menerobos palang pintu kereta api, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.

Namun, jika tindakan menerobos dianggap mengganggu ruang manfaat jalur kereta api, maka berlaku Pasal 181 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2007 dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp15.000.000.

Tips Aman Melintasi Perlintasan Kereta

Kereta yang sedang melaju tidak bisa berhenti tiba-tiba karena risikonya sangat besar. Maka dari itu, sebagai pengendara yang membawa kendaraan kecil, WAJIB mengalah dan bersabar menunggu kereta lewat demi keamanan semua pihak.

1. Jaga Jarak Saat Melintasi Perlintasan Kereta

Saat hendak melintasi perlintasan kereta, wajib memperhatikan kondisi jalanan di seberang perlintasan kereta.

Jika macet, sebaiknya berhenti dan menunggu di belakang palang pintu kereta sampai mobil di depan benar-benar berada di seberang jalan.

Setelah ada ruang yang cukup, silahkan jalan, namun pastikan situasi aman sebelum melintas.

2. Gunakan Gigi Rendah dan Melaju Pelan di Perlintasan

Bagi yang mengendarai kendaraan bertransmisi manual, disarankan menggunakan posisi gigi rendah saat melewati jalur kereta api, untuk mencegah mesin berhenti karena putaran mesin yang tidak stabil.

Bagi pengendara sepeda motor manual, selain menggunakan gigi rendah, pastikan juga melaju dengan kecepatan rendah, karena area perlintasan kereta api cenderung licin dan kontur jalannya berbeda karena ada kerikil dan tanjakan.

3. Tetap Tenang

Jika saat melintas Anda terjebak di tengah perlintasan, jangan panik. Jaga mesin kendaraan tetap menyala dengan menekan pedal gas dan maju secara perlahan.

Tapi jika kondisinya mobil dalam keadaan mati, cek panel instrumen untuk mencari masalah, posisikan gigi transmisi di netral, dan nyalakan mesin kendaraan.

Usahakan tidak panik, karena kondisi ini bisa membuatmu lupa dasar prosedur menyalakan kendaraan, seperti menginjak pedal rem untuk mobil matik.