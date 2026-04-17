Sassuolo Vs Como Jadi Pembuka Liga Italia Pekan ke-33

Klub Jay Idzes, Sassuolo, bakal menjegal mimpi Como untuk bermain di Liga Champions musim depan.

Duel Sassuolo Vs Como bakal jadi pembuka tirai pekan ke-33 Liga Italia, Jumat (17/4/2026).

Di papan atas, Napoli dijadwalkan akan menghadapi tantangan dari Lazio pada pekan 33 Liga Inggris di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Sabtu (18/4).

Napoli berambisi untuk kembali ke jalur kemenangan setelah pada pekan sebelumnya hanya mampu bermain imbang kontra Parma.

Poin penuh juga tengah dibidik oleh Lazio karena hasil sempurna dapat menambah peluang mereka bersaing di zona Eropa, sekaligus menebus kekalahan dari Fiorentina yang mereka dapatkan pada pekan sebelumnya.

Selain itu, ada juga pertandingan AS Roma menghadapi Lazio pada pekan 33 Liga Italia di Stadion Olimpico, Roma, Minggu (19/4) pukul 01.45 WIB.

AS Roma berambisi untuk melanjutkan tren positif pada pertandingan ini setelah pekan sebelumnya berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 3-0 di markas Pisa.

Sebaliknya, Atalanta ingin kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan ketika berjumpa Juventus pada pekan 32 Liga Italia.

Kedua tim kini menempati posisi berdekatan di klasemen sementara di mana AS Roma di peringkat enam dengan 57 poin dari 32 laga, unggul empat poin dari Atalanta di posisi ketujuh.

Sementara itu, pemuncak klasemen Inter Milan akan menghadapi Cagliari, lalu AC Milan bertandang ke markas Hellas Verona, sedangkan Juventus berjumpa Bologna.

Berikut jadwal lengkap pekan 33 Liga Italia:

Jumat (17/4)

Sassuolo vs Como 23.30 WIB

Sabtu (18/7)

Inter Milan vs Cagliari 01.45 WIB

Udinese vs Parma 20.00 WIB

Napoli vs Lazio 23.00 WIB

Minggu (19/4)

AS Roma vs Atalanta 01.45 WIB

Cremonese vs Torino 17.30 WIB

Hellas Verona vs AC Milan 20.00 WIB

Pisa vs Genoa 23.00 WIB

Senin (20/4)

Juventus vs Bologna 01.45 WIB

Selasa (21/4)

Lecce vs Fiorentina.