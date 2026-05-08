Sat Set Polisi di Kasus Predator Seks Ponpes Pati Patut Diapresiasi

Tersangka pencabulan santriwati di Pati, Jateng,, Ashari, berhasil ditangkap Tim Satreskrim Polresta Pati di wilayah Wonogiri, Kamis (7/5/2026) dini hari. (Foto: Polresta Pati)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar), Agustinus Pohan menilai kecepatan aparat kepolisian dalam menangani kasus hukum, menjadi salah satu aspek yang menunjukkan keberhasilan penegakan hukum.

Hal ini ia ungkapkan, menanggapi kasus pelecehan yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo Tlogowungu Pati, Ashari terhadap 50 santriwatinya.

"Salah satu aspek penting dari keberhasilan penegakan hukum adalah faktor kecepatan. Gunanya agar tidak terjadi distorsi, sehingga pesan yang akan diterima masyarakat, sebagaimana sesuatu yang murni penegakan hukum dan tidak dicemari kepentingan lain," ungkap Agus kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Terlebih lagi, kata dia, kasus ini diperkirakan sudah lama terjadi dan merupakan kasus yang menarik perhatian masyarakat banyak."Kelambatan (penanganan kasus), bisa juga dicemari 'prasangka' adanya kepentingan lain," jelasnya.

Akhir Pelarian Ashari Predator Seks Ponpes Pati

Sebelumnya, Tim Satreskrim Polresta Pati berhasil meringkus pimpinan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo Tlogowungu Pati, Ashari, tersangka pencabulan santriwati di wilayah Wonogiri, Kamis (7/5/2026) dini hari. Penangkapan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widyama.

Dalam foto yang beredar di kalangan media tampak sang predator Ashari mengenakan jaket kulit warna hitam dan baju batik, dengan kondisi tangan diikat ke belakang.

“Setelah pelarian dari malam jumat hingga hari ini ke berbagai wilayah di Jawa Barat, yang bersangkutan diamankan di wilayah Wonogiri,” ujar Kompol Dika.

Namun Dika belum menyebut secara detil proses penangkapan dan lokas rinci tempat persembunyian Ashari ketika ditangkap.

Sebagaimana diketahui, sang predator kabur setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan santriwati di Ponpes Ndolo Kusumo Pati. Dia mangkir dan tidak kooperatif saat dipanggil dalam agenda pemeriksaan tim penyidik Satrekrim Polresta Pati.

Saat ini, Ashari sudah diamankan dan dibawa ke Polresta Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.