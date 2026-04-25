Satgas BLBI Bentukan Sri Mulyani Masih Utang Tagihan Rp211 Triliun, Purbaya Siapkan Ini

Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) yang dibentuk Sri Mulyani pada Juni 2021, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih menanggung tugas penagihan sebesar Rp211 triliun pada 2025. Entah kenapa, satgas tersebut dibubarkan pada Desember 2024.

Atas temuan BPK itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana membentuk lembaga baru. Namun, Purbaya ingin lembaga baru nantinya bisa berkinerja efektif dalam menyelamatkan uang negara.

"Jadi, sudah enggak ada (Satgas BLBI), ini saya mau rapikan dulu. Dalam waktu dekat kan Pak Rio (Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban) mau pensiun. Jadi, kita diskusikan nanti gantinya seperti apa. Tapi, saya enggak mau cuma noice, tapi enggak ada duitnya," papar Purbaya di Jakarta, dikutip Sabtu (25/4/2026).

Informasi saja, BPK menemukan masih banyak utang debitur eks BLBI yang belum kembali ke brankas negara. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2025, BPK mencatat terdapat sebanyak 25.306 debitur yang belum melunasi utangnya sebesar Rp211,02 triliun per 30 Juni 2025.

"Upaya penagihan piutang negara eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) belum efektif," dikutip dari dokumen IHPS II-2025 BPK, Jumat (24/4/2026).

BPK menganggap, piutang negara yang tak kunjung lunas itu disebabkan koordinasi interdepartemental PUPN antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta Kejaksaan Agung dalam menagih piutang negara eks-BLBI belum optimal.

Penilaian ini didasari masih terdapat permasalahan dalam hal penelusuran alamat dan status perusahaan dalam rangka pemanggilan obligor dan debitur, pemblokiran dan penyitaan jaminan, pencegahan ke luar wilayah Indonesia, serta tindakan keperdataan dan/atau layanan publik kepada para debitur.

Selain itu, upaya penyelesaian piutang melalui keringanan utang berisiko menimbulkan permasalahan hukum. Akibatnya, proses penyelesaian piutang negara eks-BLBI tidak optimal.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar memerintahkan Dirjen Kekayaan Negara lebih optimal dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengurusan dan/atau penyelesaian piutang negara eks-BLBI.

Sekadar informasi, masa tugas Satgas BLBI sempat diperpanjang hingga 31 Desember 2024 berdasarkan Keppres No. 30 Tahun 2023. Kala itu, Satgas BLBI diberikan target penyelesaian penagihan utang obligor atau debitur BLBI sebesar Rp110,45 triliun.

Namun hingga dibubarkan, Satgas BLBI dilaporkan hanya berhasil mengumpulkan aset sebesar Rp39,32 triliun atau setara 35 persen dari total target yang telah ditetapkan.