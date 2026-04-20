Satgas Haji Dibentuk sampai Polres, Polri Siagakan Hotline Pengaduan

Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Irjen Pol. Nanang Rudi Supriatna (tengah) memberikan keterangan pers terkait Satgas Haji dan Umrah di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/4/2026). (Foto: Antara/HO-Divisi Humas Polri).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Satgas Haji dan Umrah membuka layanan pengaduan bagi masyarakat terkait dugaan tindak kejahatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Nanang Rudi Supriatna, menyampaikan masyarakat dapat memanfaatkan hotline 0812-1889-9191 untuk melaporkan indikasi pelanggaran, khususnya menjelang musim haji tahun ini.

"Jadi, ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya yang akan melaksanakan atau niat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Apabila ada hal-hal yang memang dirasa mungkin ada indikasi-indikasi penipuan, bisa melaporkan melalui hotline tersebut," kata Nanang di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, pembentukan Satgas Haji dan Umrah dilakukan hingga ke tingkat daerah guna memperluas jangkauan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, Polri turut berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan Umrah.

"Dalam hal ini, kami berkolaborasi dengan Kementerian Haji itu sampai ke tingkat bawah itu ada kepala Kantor Haji, kepala kantor di tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Nanang menambahkan, pada hari yang sama Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah teknis pengamanan dan pelayanan bagi calon jemaah.

"Ada beberapa hal yang kita bicarakan, khususnya kita membicarakan beberapa hal teknis yang tujuannya bahwa kami, Satgas Haji ini dibentuk untuk menjamin dan memberikan pelayanan keamanan kepada para calon jemaah," katanya.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Harun Al Rasyid, mengapresiasi kerja sama dengan Polri dalam penanganan kasus terkait haji.

Ia mengungkapkan, pihaknya menerima puluhan laporan dugaan tindak pidana terkait haji setiap hari. Karena itu, dibutuhkan langkah tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku.

"Memang kami tidak bisa sendiri dalam hal ini makanya dukungan penuh dari kawan-kawan di kepolisian ini sangat kami butuhkan agar ke depan terkait dengan upaya-upaya pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan haji dan umrah ini bisa kita tegakkan," ucapnya.