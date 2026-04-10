Satgas PKH Selamatkan Rp371 Triliun, Prabowo: Ini Setara 10 Persen APBN Kita

Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) menyerahkan uang sebesar Rp11,4 triliun ke kas negara, melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto (tengah) di Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Foto: Inilah.com/Clara).

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penyelamatan Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berhasil menyelamatkan aset negara senilai Rp371 triliun dalam 1,5 tahun. Angka tersebut dinilai signifikan karena mendekati 10 persen dari total APBN yang mencapai Rp3.842 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Kejaksaan Agung saat menyaksikan penyerahan denda administratif hasil penindakan sektor kehutanan, Jumat (10/4/2026).

“Satgas ini berhasil melakukan penguasaan kembali aset negara, kawasan hutan, yang bila dinilai, nilai tersebut adalah sekitar Rp370 triliun. Padahal, seluruh APBN kita adalah Rp3.700 triliun kurang lebih. Berarti yang dilakukan oleh Satgas PKH dalam 1,5 tahun ini menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” ujar Prabowo.

Prabowo memaparkan bahwa nilai penyelamatan aset tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pendidikan secara masif, mulai dari digitalisasi ruang kelas hingga penyediaan fasilitas sanitasi yang layak di seluruh sekolah.

“Kita bisa perkirakan semua sekolah seluruh Indonesia kita perbaiki, kita bikin modern, kita lengkapi dengan digitalisasi dengan layar-layar digital yang cerdas. Kita perbaiki semua MCK di semua sekolah kita,” ucap Prabowo.

Selain pendidikan, ia menyebut dana tersebut mampu mendanai pembangunan ribuan jembatan di wilayah perdesaan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

“Kita bisa bangun ribuan jembatan-jembatan di desa-desa. Kita bisa bayangkan perubahan nasib rakyat kita dengan penyelamatan uang dan aset yang Saudara-saudara telah hasilkan,” tambahnya.

Sepanjang periode Januari hingga April 2026, Satgas PKH berhasil mengumpulkan denda administratif dan pemulihan kerugian negara sebesar Rp11,42 triliun. Dana ini bersumber dari denda, PNBP korupsi, setoran pajak, hingga denda lingkungan hidup.

Sejak beroperasi pada Februari 2025, Satgas PKH mencatat total penyelamatan aset sebesar Rp371 triliun. Selain dalam bentuk uang, Satgas juga mengambil alih kembali kawasan hutan seluas 5,89 juta hektare dari aktivitas perkebunan ilegal dan 10.257 hektare dari pertambangan tanpa izin.

“Karena itu, saya menghargai pekerjaan Saudara-saudara. Saudara-saudara tergolong orang yang masih punya rasa tanggung jawab yang sangat besar kepada negara bangsa dan rakyat kita,” pungkas Prabowo.