White Rabbit Jadi Peringatan, Satpol PP Bakal Awasi Ketat Seluruh Tempat Hiburan Malam

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta saat menyegel peralatan musik serta gedung di tempat hiburan malam Top 10 di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat (2/10/2020). (Foto: Antara/Satpol PP DKI)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap tempat hiburan malam di ibu kota. Langkah ini ditegaskan sebagai upaya menjaga ketertiban umum sekaligus memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi aturan perizinan.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menegaskan pengawasan akan dilakukan secara rutin dan menyeluruh, terutama terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi melanggar ketentuan.

"Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh tempat hiburan malam beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya soal perizinan, tapi juga aktivitas di dalamnya," kata Satriadi pada inilah.com, Senin (27/4/2026).

Ia menekankan, Satpol PP tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran, mulai dari sanksi administratif hingga penutupan tempat usaha.

"Jika terbukti melanggar, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan. Ini bagian dari komitmen menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat," ujarnya.

Satriadi juga mengingatkan para pelaku usaha agar tidak mengabaikan aturan, termasuk potensi pelanggaran lain seperti penyalahgunaan tempat usaha.

"Pelaku usaha harus patuh. Jangan sampai tempat hiburan justru disalahgunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum," tegasnya.

Sebagai bagian dari penegakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP melakukan penindakan terhadap salah satu tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), yakni White Rabbit.

Penindakan dilakukan setelah adanya temuan pelanggaran perizinan serta dikaitkan dengan pengungkapan kasus narkotika oleh aparat penegak hukum. Dari hasil evaluasi, usaha tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dilakukan pencabutan izin dan penutupan.

Satriadi menegaskan, kasus tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pelaku usaha hiburan malam di Jakarta. "Ini jadi pembelajaran bagi semua. Kami tidak ingin kejadian serupa terulang," ujarnya.

Ke depan, Satpol PP DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan, termasuk dengan aparat penegak hukum.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku demi terciptanya iklim usaha yang tertib dan berkeadilan.