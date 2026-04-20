Satu Keluarga Tewas Dibantai di Perbatasan Kaltim-Kalteng

Ukuran Font Kecil Besar

Satu keluarga ditemukan tewas dibunuh secara sadis oleh sekelompok orang tak dikenal di wilayah perbatasan antara Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Peristiwa yang terjadi di kawasan Timber Dana, Desa Benangin II, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Minggu (19/4/2026) kemarin itu mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan seorang lagi mengalami kritis.

Korban meninggal dunia di antaranya Cuah (55), Hasna (40), Tasya (17), David (3), Ono (50). Sementara seorang korban kritis bernama Alfian (40) menjalani perawatan intensfi di RSUD Muara Teweh.

"Mereka warga Benangin II semua," ujar Camat Teweh Timur, Mundawan, Senin (20/4/2026).

Korban selamat, sempat memberikan keterangan awal kejadian sebelum dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa bermula saat para korban berada di lokasi kejadian, sekitar pukul 16.30 WIB, tiga orang terduga pelaku datang menggunakan mobil jenis Toyota Kijang. Mereka diduga membawa senjata tajam dan senjata api rakitan.

Para pelaku kemudian menanyakan identitas korban sebelum secara brutal melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam. Tidak hanya itu, pelaku juga disebut melakukan pencarian terhadap korban lain di sekitar lokasi dan kembali melakukan aksi pembacokan.

Setelah para korban terkapar tak berdaya, pelaku diduga membakar pondok atau warung milik korban dan kemudian melarikan diri sekitar pukul 17.30 WIB.

Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera memberikan pertolongan kepada korban yang masih hidup. Alfian kemudian dilarikan ke RSUD Muara Teweh menggunakan kendaraan warga.

Sementara itu, proses evakuasi korban meninggal dunia dilakukan oleh tim medis menggunakan lima unit ambulans pada Senin (20/4). Seluruh jenazah tiba di RSUD Muara Teweh sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung dibawa ke kamar jenazah.

Tiga orang terduga pelaku telah diketahui identitasnya, yakni Lukas (55), Pusen (50), dan Mano (52), yang semuanya merupakan warga Desa Benangin I, Kecamatan Teweh Timur. Hingga saat ini, aparat berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut serta pengejaran terhadap para pelaku.

Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam bagi warga setempat dan meningkatkan kekhawatiran terkait keamanan di wilayah perbatasan tersebut. Aparat diharapkan segera mengungkap motif serta menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

