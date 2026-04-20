Satu Pelaku Penikam Nus Kei di Bandara Maluku Berstatus Atlet MMA

Dua terduga pelaku penikaman yang menewaskan Ketua DPD Golkar Malra, Nus Kei, di bandara Langgur, Minggu (19/4/2026).(Foto: dok-istimewa)

Kepolisian telah menangkap dua pelaku penikaman hingga tewas terhadap Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Maluku Tenggara, Maluku, Minggu (19/4/2026).

Dua pelaku penikaman tersebut adalah HR (28) dan FU (36). Namun salah satunya diduga merupakan atlet tarung bebas atau Mixed Martial Arts (MMA).

"Iya betul, kalau dilihat sepertinya (pelaku HR adalah) atlet (tarung bebas)," kata Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi seperti dikutip, Senin (20/4/2026).

Dia mengatakan, pihaknya juga sudah mencari tahu latar belakang pelaku FU. Dari hasil penelusuran, yang bersangkutan adalah warga biasa. Saat ini keduanya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.

"Usai ditangkap kedua terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif hingga malam ini," terangnya.

Rian menambahkan, dari hasil pemeriksaan sementara, motif kedua pelaku membunuh Nus Kei karena dendam lama. Sebab sebelumnya, kedua pelaku dan korban sama-sama pernah tinggal di Jakarta.

"Motifnya itu dendam ya, dari hasil penyidikan kita sementara itu," bebernya.

Sebelumnya, Polres Maluku Tenggara (Malra) menangkap dua orang terduga penikam Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, di pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun, Minggu (19/4/2026).

"Petugas dengan dipimpin langsung Kapolres Maluku Tenggara AKBP Rian Suhendi menangkap dua terduga pelaku dalam waktu sekitar dua jam setelah kejadian. Keduanya masing-masing berinisial HR (28) dan FU (36)," kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, di Ambon, Minggu (19/4/2026).

Ia menjelaskan, penikaman terjadi sekitar pukul 11.25 WIT, tepat di pintu keluar bandara saat korban baru tiba dari Jakarta.

“Tiba-tiba korban ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Terduga pelaku langsung melarikan diri usai kejadian,” katanya.

Korban sempat dilarikan ke RS Karel Sadsuitubun oleh keluarga sekitar pukul 12.00 WIT. Namun, nyawanya tidak tertolong akibat luka serius yang diderita.