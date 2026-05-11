Saudi-Rusia Resmi Bebas Visa Mulai Hari Ini, Berlaku untuk Paspor Biasa

Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), berjabat tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT G20 Osaka 2019. (Foto: houseofsaud.com)

Babak baru hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Rusia resmi dimulai. Per hari ini, Senin (11/5/2026), warga dari kedua negara tersebut kini dapat saling berkunjung tanpa perlu mengurus visa.

Terobosan ini merupakan implementasi dari perjanjian pembebasan visa timbal balik yang telah disepakati kedua negara. Langkah strategis ini mengizinkan warga Arab Saudi dan Rusia untuk melakukan perjalanan lintas negara dengan prosedur yang jauh lebih ringkas.

Kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA), melaporkan bahwa kebijakan ini adalah wujud nyata dari ambisi kedua negara dalam mempererat hubungan bilateral. "[Langkah ini] mencerminkan komitmen bersama mereka untuk memajukan pariwisata dan pertukaran budaya," tulis laporan SPA.

Komitmen Pariwisata dan Budaya

Perjanjian ini bersifat menyeluruh karena mencakup semua jenis paspor. Tidak hanya pemegang paspor diplomatik dan khusus, warga negara biasa pemegang paspor reguler juga dapat menikmati fasilitas bebas visa ini.

Rusia mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang menjalin kerja sama pembebasan visa timbal balik untuk pemegang paspor biasa dengan kerajaan Arab Saudi. Hal ini menandakan kedekatan posisi tawar Moskow di mata Riyadh.

Melalui kesepakatan ini, warga dari kedua negara bisa bepergian untuk berbagai keperluan, mulai dari pariwisata, kunjungan bisnis, hingga menjenguk keluarga dan teman.

Ketentuan dan Durasi Masa Tinggal

Meski akses dibuka lebar, terdapat aturan main yang harus dipatuhi. Masa tinggal tanpa visa ini dibatasi maksimal hingga 90 hari per kunjungan, atau dalam beberapa periode dalam satu tahun kalender.

Penting untuk dicatat bahwa fasilitas pembebasan visa ini tidak berlaku untuk segala jenis aktivitas pekerjaan, studi (pendidikan), tempat tinggal tetap (residensi), maupun ibadah haji. Untuk keperluan tersebut, warga dari kedua negara tetap diwajibkan mengikuti persyaratan visa yang berlaku sebelumnya.

Momentum 100 Tahun Hubungan Diplomatik

Pemberlakuan kebijakan ini terasa spesial karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun hubungan diplomatik antara Saudi dan Rusia. Pemerintah di Riyadh berharap kesepakatan ini menjadi katalisator bagi peningkatan angka kunjungan wisatawan dan memperkuat kerja sama ekonomi serta budaya dengan Moskow.

Secara geopolitik, Saudi dan Rusia memang menunjukkan relasi yang kian harmonis. Kedekatan personal antara Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MbS), dengan Presiden Vladimir Putin menjadi kunci di balik layar.

Kedua pemimpin dunia tersebut tercatat rutin melakukan komunikasi langsung guna membahas isu-isu strategis global. Pertemuan terakhir keduanya di Riyadh pada Desember 2023 lalu diyakini menjadi titik krusial yang mempercepat terealisasinya perjanjian bebas visa ini.