Profil Savitri Jindal, Ibu Rumah Tangga yang Jadi Wanita Terkaya di India

Savitri Jindal adalah wanita terkaya di India yang menghabiskan waktu selama lebih dari 50 tahun sebagai ibu rumah tangga.

Sejak kecil, Savitri telah diarahkan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang bertugas untuk melayani suami dan merawat anak di rumah.

Takdir hidup ternyata berkata sebaliknya. Ia dipaksa mendobrak budaya untuk meneruskan imperium bisnis sang suami setelah meninggal dunia akibat kecelakaan.

Meski tidak memiliki pengalaman bekerja, Savitri berhasil mempertahankan dan memperkuat kerajaan bisnis keluarga, hingga menjadi orang terkaya di India.

Biodata Savitri Jindal

Nama lengkap : Savitri Devi Jindal

: Savitri Devi Jindal Nama panggilan : Savitri Jindal

: Savitri Jindal Tempat, tanggal lahir : Tinsukia, Assam, India, 20 Maret 1950

: Tinsukia, Assam, India, 20 Maret 1950 Zodiak : Pisces

: Pisces Pasangan : Om Prakash Jindal (meninggal)

: Om Prakash Jindal (meninggal) Anak-anak : 9

: 9 Media Sosial : @savitrijindalhsr (Instagram)

: @savitrijindalhsr (Instagram) Pekerjaan: Politisi, Pengusaha

Savitri Jindal yang terlahir sebagai wanita dari keluarga sederhana di Tinsuka, India, sudah ditanamkan oleh keluarga untuk menjadi Ibu Rumah Tangga (IRT) setelah menikah.

Terlahir di lingkungan yang menganut budaya tersebut, tidak ada pilihan lain baginya untuk menerima kenyataan hidup.

Di usianya yang menginjak 20 tahun, Savitri Jindal harus menerima takdir hidupnya untuk menikah dengan seorang pengusaha bernama Om Prakash Jindal (O.P. Jindal) pada 1970.

Kala itu, sang suami hanyalah seorang pengusaha kecil yang memiliki pabrik ember sejak 1952.

Namun berkat kegigihannya, O.P Jindal berhasil membesarkan usahanya hingga punya banyak lini usaha yang bergerak di sektor tambang, migas, dan pembangkit listrik di India.

Selama membangun gurita bisnis tersebut, Savitri tidak terlibat apapun di dalamnya.

Sepanjang hidupnya, ia hanya menjalankan tugas utamanya sebagai IRT yang mengurus anak dan merawatnya.

Tidak pernah ada kepikiran baginya untuk keluar rumah dan terjun ke dunia yang sama dengan sang suami, sampai takdir mengubah hidupnya setelah sang suami meninggal dunia karena kecelakaan helikopter pada 2005.

Kepergian mendadak tanpa adanya surat wasiat dan penerus perusahaan, memaksa Savitri untuk mendobrak kebudayaan dan mengambil alih posisi kepemimpinan di perusahaan.

Meski tidak pernah memimpin perusahaan, Savitri berhasil mempertahankan imperium bisnis sang suami hingga membuatnya berkembang lebih cepat.

Selain terjun ke dunia bisnis, Savitri juga mengikuti jejak sang suami yang terjun ke dunia politik dan menjabat sebagai wakil INC dari wilayah Hisar pada Dewan Legislatif Haryana.

Sejak saat itu, Savitri Jindal menjadi sosok inspiratif di kalangan wanita India, karena sosok yang mengabdi sebagai IRT selama 55 tahun itu, berhasil memimpin perusahaan besar hingga dinobatkan sebagai wanita terkaya di India.

Harta Kekayaan Savitri Jindal

Berdasarkan Forbes, total kekayaan Savitri Jindal dan keluarga ditaksir mencapai US$38 miliar (atau sekitar Rp650,87 triliun, yang menjadikannya orang terkaya di India tahun 2025 dan wanita terkaya di India tahun 2024.

Pasca meninggalnya O.P. Jindal dalam kecelakaan helikopter pada tahun 2005, Savitri Jindal mewarisi sebagian besar bisnis Om Prakash dan membagikannya kepada keempat putranya.

Aset terbesar dipegang oleh Sajjan Jindal, yang memimpin JSW Steel, JSW Cement, JSW Paints, dan unit bisnis lainnya.

Sementara putra bungsu Jindal, Naveen, mengelola Jindal Steel & Power.

Foto-Foto Savitri Jindal, Wanita Terkaya India yang Sangat Sederhana

Momen ketika Savitri Jindal mengikuti acara Festival Agroha Dham, sebuah acara keagamaan dan budaya di India (Foto: Instagram / savitrijindalhsr)

Savitri Jindal saat mengikut Festival Kereta Suci, salah satu festival keagamaan paling megah di India. (Foto: Instagram / savitrijindalhsr)