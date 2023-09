SBY Langsung Berangkat ke Amerika Serikat untuk Jalani Pengobatan Kanker Prostat

Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) langsung bertolak ke Amerika Serikat (AS) untuk menjalani pengobatan kanker prostat.



"Beliau akan melakukan perawatan kesehatan sekaligus pengecekan kesehatan di US. Rencananya mau berangkat hari ini," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (2/11/2021).



SBY berangkat ke AS ditemani keluarganya.



"Keluarga-keluarga-nya, anak-anak-nya juga ikut berangkat," ujar Syarief.



Staf pribadi SBY, Ossy Dermawan mengatakan, SBY telah menjalani serangkaian pemeriksaan melalui metode MRI, biopsi, positron emission tomography (PET) specific membrane antigen (SMA) scan, dan pemeriksaan lainnya. Hasilnya, kanker prostat yang diidap SBY merupakan stadium awal.



SBY juga sudah menelepon Presiden Jokowi untuk melaporkan rencana berobat ke Amerika Serikat.



"Presiden Jokowi memberikan respons yang baik dan menyampaikan bahwa satu dua anggota Tim Dokter Kepresidenan akan mendampingi dalam pengobatan tersebut," kata Ossy.