SBY Sentil PBB soal Gugurnya 3 Prajurit TNI: Jangan Pilih Kasih dan Standar Ganda!

Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat diwawancarai usai bertakziah atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Minggu (29/3/2026). (Foto: Antara/Bagus Ahmad Rizaldi)

Ukuran Font Kecil Besar

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ambil langkah tegas, untuk menghentikan penugasan UNIFIL atau misi penjaga perdamaian PBB.

SBY mengaku sangat berduka atas gugurnya tiga prajurit TNI sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon.

"Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar," kata SBY melalui unggahan di X, Minggu (5/4/2026).

SBY mengatakan prajurit TNI sejatinya mengorbankan jiwa dan raga saat bertugas demi negara dan merasakan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Ia turut mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendesak PBB melakukan investigasi serius terhadap insiden tersebut.

"Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative)," ucap SBY.

SBY mengungkit pengalamannya saat mengemban tugas PBB di Bosnia pada 1995-1996 sebagai Kepala Pengamat Militer PBB. Ia menjelaskan bahwa peacekeeper tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak diberikan mandat pertempuran sesuai Chapter 6 Piagam PBB. Menurutnya, kontingen Indonesia seharusnya bertugas di 'Blue Line' yang bukan merupakan daerah pertempuran (war zone).

"Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar 'Blue Line' kini sudah berada di 'war zone', yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah. Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari 'Blue Line'," ucap SBY.

Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya karena personel bisa menjadi korban pertempuran kapan saja.

"Dengan argumentasi ini, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini," jelasnya.

SBY juga mendorong Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan resolusi yang tegas. Ia mengungkit pengalamannya menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 terkait insiden Atambua.

"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini," katanya.

SBY menerangkan bahwa saat menjabat sebagai Presiden, ia mengusulkan pengiriman satu batalyon sebagai bagian dari pasukan PBB di Lebanon yang dimulai sejak November 2006. Hingga 2026, tercatat sudah 19 kali kontingen RI bertugas di sana.

"Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air," tutur SBY.

